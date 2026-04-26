Um homem de 43 anos, procurado pela Justiça por estelionato, foi preso neste sábado, 25, por volta das 12h45, após ser identificado por reconhecimento facial em Rifaina. A detecção foi feita pelo sistema de monitoramento da GCM (Guarda Civil Municipal), integrado ao programa Muralha Paulista, que emitiu alerta automático.

De acordo com a GCM, a equipe foi acionada após o sistema apontar a presença do suspeito na cidade. Os agentes realizaram diligências e conseguiram localizar o indivíduo, morador de Franca, confirmando a existência de um mandado de prisão criminal em aberto.

Após a abordagem, o homem foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes de Franca, onde foi apresentado à autoridade de polícia judiciária. Ele permaneceu à disposição da Justiça.