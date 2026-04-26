26 de abril de 2026
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TECNOLOGIA EM AÇÃO

Golpista de Franca é preso em Rifaina após reconhecimento facial

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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GCM de Rifaina prende francano com mandado por estelionato
GCM de Rifaina prende francano com mandado por estelionato

Um homem de 43 anos, procurado pela Justiça por estelionato, foi preso neste sábado, 25, por volta das 12h45, após ser identificado por reconhecimento facial em Rifaina. A detecção foi feita pelo sistema de monitoramento da GCM (Guarda Civil Municipal), integrado ao programa Muralha Paulista, que emitiu alerta automático.

De acordo com a GCM, a equipe foi acionada após o sistema apontar a presença do suspeito na cidade. Os agentes realizaram diligências e conseguiram localizar o indivíduo, morador de Franca, confirmando a existência de um mandado de prisão criminal em aberto.

Após a abordagem, o homem foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes de Franca, onde foi apresentado à autoridade de polícia judiciária. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

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