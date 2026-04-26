Servidores e servidoras da Fundação Casa aprovaram, na manhã deste sábado, 25, o estado de greve da categoria, durante assembleia geral convocada pelo SITSESP (Sindicato da Socioeducação do Estado de São Paulo). A decisão foi tomada por ampla maioria diante da falta de respostas concretas da instituição às reivindicações da campanha salarial, especialmente sobre o reajuste pedido de 5%.

A assembleia ocorreu em formato híbrido, com participação presencial e remota. Durante a reunião, dirigentes sindicais apontaram insatisfação com a condução das negociações, marcada por atrasos e ausência de propostas efetivas.

Segundo os trabalhadores, a avaliação predominante é de que, sem pressão organizada, não haverá avanços. O estado de greve funciona como um alerta à gestão da Fundação Casa, indicando que a categoria está mobilizada e pode intensificar o movimento nos próximos dias.