A educação municipal de Franca registrou avanços concretos e significativos ao longo de abril: quatro novas unidades escolares foram inauguradas em diferentes regiões da cidade, numa cadência de uma entrega por semana. O ritmo reflete um planejamento de expansão da rede pública que vai além da construção e chega diretamente aos bairros onde as famílias vivem.

As novas unidades atendem desde a educação infantil até o ensino fundamental, ampliando o acesso em regiões como Jardim Adelinha, São José, Vila São Sebastião e Jardim Piratininga. A creche, instalada no Piratininga, já funciona em período integral. As outras três unidades educacionais também funcionarão em regime de ensino integral, uma modalidade que, até 2021, estava completamente ausente da rede municipal de Franca e hoje é uma realidade no município.

Além da estrutura física, essas inaugurações marcam um avanço histórico para a rede pública de Franca: as escolas do bairro São José e da Vila São Sebastião vão focar o ensino integral especialmente para o 1º ano do ensino fundamental, recebendo crianças oriundas das creches; a escola do Jardim Adelinha vai além e oferecerá o integral do 1º ao 5º ano, com implementação progressiva, com a chegada do 4º ano em 2027 e do 5º em 2028. A expansão responde a uma lacuna identificada na transição da educação infantil para o fundamental, etapa em que a continuidade do cuidado pedagógico faz diferença real no desenvolvimento da criança.

Estrutura ampliada e presença nos bairros

No Jardim Adelinha, a Escola Municipal “Profa Sônia Menezes Pizzo”, a colunista Patrícia, é a maior das quatro entregas: são 13 salas de aula distribuídas em cerca de 8 mil metros quadrados, com capacidade para até 300 alunos em período integral.

Na Vila São Sebastião, a EMEB “Professora Nadeide de Lourdes Oliveira Scarabucci” ocupa mais de 1,3 mil metros quadrados de área construída e reúne, além de oito salas de aula, ambientes de informática, leitura e apoio pedagógico, uma estrutura pensada para além da sala de aula.

No bairro São José, a EMEB “Professor Wilson Scarabucci Teixeira” conta com sete salas, refeitório, parque infantil, quadra descoberta e espaços de atendimento pedagógico e multidisciplinar.

No Jardim Piratininga, a creche “Maria Aparecida Corrêa Borges” foi projetada para receber até 149 crianças, com estrutura completa para a primeira infância: oito salas de aula, fraldário, lactário, refeitório, sala multiuso, playground e área verde. Já opera em período integral.

Ambientes voltados ao aprendizado

Cada unidade foi concebida para atender às necessidades pedagógicas de sua faixa etária, com espaços que favorecem não apenas o aprendizado formal, mas também a convivência e o acolhimento. A distribuição geográfica das escolas reforça um princípio central do projeto: aproximar a escola da família.

Educação com reconhecimento

A expansão da infraestrutura acompanha resultados já reconhecidos nacionalmente. Pelo segundo ano consecutivo, Franca conquistou o Selo Ouro de Alfabetização, concedido pelo Ministério da Educação às redes com desempenho consistente na alfabetização infantil. O reconhecimento não é apenas simbólico. Traduz um conjunto de ações que envolve estrutura física, organização pedagó-gica e compromisso com a qualidade do ensino.

Quatro escolas em quatro semanas. O dado fala por si: a ampliação da rede municipal de Franca não é pontual - é um processo em curso, com foco no atendimento de quem mais precisa.

SERVIÇO

Escolas inauguradas em abril em Franca: