Um grupo de bicicletas foi flagrado trafegando por avenidas movimentadas de Franca, na tarde desse, sábado, 25, colocando em risco motoristas e pedestres. Segundo relato de um motorista que passava pelo local, os condutores empinavam, cruzavam a frente de carros e chegaram a passar por estacionamentos de estabelecimentos comerciais.

De acordo com as informações, a movimentação começou na avenida Brasil. Em seguida, os motociclistas entraram no estacionamento de um supermercado e continuaram o trajeto até a avenida Presidente Vargas, onde viraram à direita e desapareceram.

No vídeo registrado, é possível observar um grupo de bicicletas — algumas motorizadas — trafegando de forma irregular. Em determinado momento, uma das bikes chega a soltar faíscas ou fogo, o que aumenta ainda mais o risco de acidentes. Entretanto, no vídeo não é possível ver eles empinando ou entrando nos estacionamentos.