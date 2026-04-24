Um motociclista ainda não identificado foi flagrado pilotando uma moto sem capacete na avenida Rio Amazonas, no Residencial Amazonas, nas proximidades do Franca Shopping.

O registro foi compartilhado por um internauta do Portal GCN/Rede Sampi que passava pelo local no momento da imprudência, no fim da tarde desta quinta-feira, 23.

De acordo com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), conduzir motocicleta sem o uso de capacete é uma infração gravíssima. A legislação prevê penalidades severas para esse tipo de conduta: