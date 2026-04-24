Um motociclista ainda não identificado foi flagrado pilotando uma moto sem capacete na avenida Rio Amazonas, no Residencial Amazonas, nas proximidades do Franca Shopping.
O registro foi compartilhado por um internauta do Portal GCN/Rede Sampi que passava pelo local no momento da imprudência, no fim da tarde desta quinta-feira, 23.
De acordo com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), conduzir motocicleta sem o uso de capacete é uma infração gravíssima. A legislação prevê penalidades severas para esse tipo de conduta:
- multa: R$ 293,47;
- pontuação: 7 pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação);
- suspensão do direito de dirigir: penalidade direta, que pode variar de 2 a 8 meses;
- medida administrativa: retenção do veículo até a regularização, com a apresentação de um capacete.
Além das sanções previstas em lei, o uso do capacete é essencial para a segurança do condutor. Em caso de acidente, o equipamento reduz significativamente o risco de lesões graves e mortes, principalmente em impactos na cabeça, que estão entre as principais causas de óbito em ocorrências envolvendo motociclistas.
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