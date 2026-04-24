24 de abril de 2026
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Homem pilota moto sem capacete em avenida movimentada de Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Motociclista sem capacete pilotando moto em Franca
Motociclista sem capacete pilotando moto em Franca

Um motociclista ainda não identificado foi flagrado pilotando uma moto sem capacete na avenida Rio Amazonas, no Residencial Amazonas, nas proximidades do Franca Shopping.

O registro foi compartilhado por um internauta do Portal GCN/Rede Sampi que passava pelo local no momento da imprudência, no fim da tarde desta quinta-feira, 23.

De acordo com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), conduzir motocicleta sem o uso de capacete é uma infração gravíssima. A legislação prevê penalidades severas para esse tipo de conduta:

  • multa: R$ 293,47;
  • pontuação: 7 pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação);
  • suspensão do direito de dirigir: penalidade direta, que pode variar de 2 a 8 meses;
  • medida administrativa: retenção do veículo até a regularização, com a apresentação de um capacete.

Além das sanções previstas em lei, o uso do capacete é essencial para a segurança do condutor. Em caso de acidente, o equipamento reduz significativamente o risco de lesões graves e mortes, principalmente em impactos na cabeça, que estão entre as principais causas de óbito em ocorrências envolvendo motociclistas.

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