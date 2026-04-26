Waldyr Medezani é um homem de coração generoso, atuando em diversos setores em prol do bem-estar do próximo. Ele é um dos diretores competentes da APAE Franca e um empresário reconhecido à frente da corretora que leva seu nome. Além disso, Waldyr cria pratos especiais e está sempre presente no seu renomado restaurante Baunilha, localizado no hotel Comfort. É um amigo leal, apaixonado pela família e pelo ato de fazer o bem. No dia 23 de abril, ele comemorou mais um ano de vida, e aqui fica meu abraço especial a ele e à sua amada Leila. Na foto, o casal Waldyr e Leila, com a sócio/ fundadora da agência Pensando Bem, Giordana Garcia.

Destaque

Sinônimo de competência, eficiência, elegância e presteza, Angélica Miranda Vargas é a secretária especial da presidência do grupo Magazine Luiza. Ela se destaca na empresa e é muito querida por todos. Recentemente, completou 30 anos no Magalu e ganhou uma viagem especial da rede de varejo. Acompanhada do marido, o eterno e querido ex-jogador do Franca Basquete, José Vargas, e dos filhos José Victor e João Gabriel, além da irmã Fátima Miranda Carrijo, eles partiram para dias de diversão e aventura em Foz do Iguaçu. Voltaram cheios de histórias e ainda mais unidos. Parabéns, Angélica! Você merece todo o reconhecimento.