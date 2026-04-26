Homenagem
No dia 23 de abril, a Escola Municipal de Educação Básica “Profa. Sônia Menezes Pizzo - Patrícia” foi oficialmente inaugurada em uma cerimônia cheia de emoção. Organizado pela diretora Ellen Braun e pela secretária de Educação, Márcia Gatti, o evento, que ocorreu durante o horário de aula, contou com a presença de familiares e do prefeito Alexandre Ferreira (MDB), que fez um discurso tocante em homenagem à professora e colunista Sônia/Patrícia. O secretário do Esporte, Roberto Saad, também participou, e as netas Rachel e Camila Pizzo, junto com a bisneta Flora, ajudaram na inauguração da placa.
A Escola
O decreto de lei que homenageou a professora Sônia foi proposto pelo então vereador Pastor Palamoni em 2021 e aprovado por unanimidade pelos vereadores da época. A escola, localizada no Jardim Adelinha, oferece ensino em período integral e atende atualmente 250 crianças de 4 a 8 anos, com capacidade para mais de 300 alunos. As instalações incluem uma bela quadra esportiva, sala de leitura e equipamentos de informática. Entre os presentes na cerimônia, estavam a prima/irmã de Patrícia, Dedé Pádua, e os casais Aureliano de Paula Borges, o internacional Liliko com Maria Magda, além dos empresários Noedi e Samuel Freitas.
Waldyr
Waldyr Medezani é um homem de coração generoso, atuando em diversos setores em prol do bem-estar do próximo. Ele é um dos diretores competentes da APAE Franca e um empresário reconhecido à frente da corretora que leva seu nome. Além disso, Waldyr cria pratos especiais e está sempre presente no seu renomado restaurante Baunilha, localizado no hotel Comfort. É um amigo leal, apaixonado pela família e pelo ato de fazer o bem. No dia 23 de abril, ele comemorou mais um ano de vida, e aqui fica meu abraço especial a ele e à sua amada Leila. Na foto, o casal Waldyr e Leila, com a sócio/ fundadora da agência Pensando Bem, Giordana Garcia.
Destaque
Sinônimo de competência, eficiência, elegância e presteza, Angélica Miranda Vargas é a secretária especial da presidência do grupo Magazine Luiza. Ela se destaca na empresa e é muito querida por todos. Recentemente, completou 30 anos no Magalu e ganhou uma viagem especial da rede de varejo. Acompanhada do marido, o eterno e querido ex-jogador do Franca Basquete, José Vargas, e dos filhos José Victor e João Gabriel, além da irmã Fátima Miranda Carrijo, eles partiram para dias de diversão e aventura em Foz do Iguaçu. Voltaram cheios de histórias e ainda mais unidos. Parabéns, Angélica! Você merece todo o reconhecimento.
Rotary
O Rotary Club Franca Imperador é amplamente reconhecido pelos brilhantes serviços e ações em benefício da sociedade. Um dos principais eventos que realizam é a tradicional Festa Bar, cuja data já está definida para este ano, mas isso ficará para um próximo momento. Hoje, falamos sobre a recente visita do governador distrital do Rotary, Rafael Alves Ferreira. Ele foi recebido pelo atuante presidente do Franca Imperador, Leandro Carrijo, e seus companheiros Brandão Júnior e Fernando. Durante a visita, foram entregues duas motos que serão sorteadas no esperado Leilão União de Forças da APAE Franca. O presidente da instituição, Agenor Gado, fez questão de participar pessoalmente desse momento tão especial.
Karol
Meu abraço cheio de carinho vai para a querida e competente Karol Santos, proprietária da Eleve - Soluções em Créditos. Karol é daquelas pessoas prestativas e queridas, que realmente vestem a camisa das causas em que acredita. É uma excelente profissional e agora se tornou uma mamãe dedicada e amorosa da pequena Bella, fruto de sua união com Leandro Carrijo. Ela comemorou seu aniversário no dia 23 de abril, e quero deixar aqui meu abraço especial, estendendo-o a toda a família. Parabéns, Karol!
Madalena Panice
Um novo capítulo na trajetória de sucesso da empresária Madalena Panice se inicia, reconhecida regionalmente pelos ternos impecáveis de sua loja. Após 30 anos, ela decidiu associar seu nome à marca e investir em peças de alta alfaiataria, elevando ainda mais a elegância com cortes perfeitos para seus clientes. A loja, agora chamada Madalena Panice Alfaiataria, anteriormente Dita Noivos, mantém seu atendimento de excelência, humanizado, e apresenta novos modelos incríveis que valorizam a beleza de cada cliente.
Sucesso
Soube que uma inauguração oficial está prevista para apresentar a nova marca a profissionais do setor de casamentos e formadores de opinião. Madalena é uma parceira valiosa na Noite EP e, além de vestir minha equipe, já atendeu muitos homens de bom gosto que marcaram presença. Desejo ainda mais sucesso nesta nova etapa; ela possui competência e carisma de sobra, além de estar sempre atenta às principais tendências da moda mundial.
Inauguração
A inauguração da esperada Lebbeke Boutique ocorrerá no dia 5 de maio, no local onde funcionava a cafeteria e onde são produzidos os irresistíveis chocolates Lebbeke. Em uma tarde repleta de sabor e boas conversas, o diretor executivo Gabriel Mello compartilhou as novidades que estão por vir. Com um projeto do renomado arquiteto Fabiano Corrêa, a nova boutique promete oferecer experiências sensoriais aos clientes, em meio a uma arquitetura impecável. Ao lado dos pais, Nelise e Luiz Armando Mello, fundadores e proprietários, Gabriel e a Lebbeke estão expandindo suas delícias por várias regiões do país, com ênfase na capital paulista, atendendo uma clientela sofisticada e exigente. A inauguração será para um seleto grupo de convidados, mas em breve a boutique abrirá suas portas ao público. Sucesso!
Clique especial
O empresário Guilherme Pincerato é uma daquelas pessoas que realmente cativam, sempre disposto a ajudar e extremamente educado. Ele mantém uma rotina discreta e focada no trabalho. Recentemente, recebeu um convite especial de um amigo do mundo da música para participar da gravação do DVD de uma das duplas sertanejas mais queridas do Brasil, Chitãozinho e Xororó.
Guilherme compartilhou que foi uma tarde mágica, repleta de clássicos da dupla, com a presença de convidados famosos no cenário musical e muita diversão. Ele ainda registrou um momento especial ao lado da cantora Sandy. Ameiiii!!!
Em breve
Na comemoração dos 10 anos do Grupo Mulheres do Brasil Franca, tive a alegria de reencontrar Zezé Rao, uma figura ativa no grupo e nas causas voltadas ao combate à violência contra as mulheres. Ela é uma das líderes da tradicional Caminhada de conscientização sobre esse tema tão importante, especialmente considerando os alarmantes números de violência e feminicídio em Franca. Em breve, a data da caminhada será divulgada e contamos com a presença de todos.
Na ONU
Outra pessoa que tive o prazer de rever foi Raquel Ferraro, natural de Franca, mas residente no Mato Grosso do Sul. Raquel, que representa o Estado na ONU desde 2014, defende os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com foco na elevação do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do Estado. Sempre engajada, ela se destaca onde quer que passe e fez questão de prestigiar o Grupo Mulheres do Brasil durante sua visita a Franca. Na foto Raque e Zezé em noite de celebração.
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