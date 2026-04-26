Para quem não sabe, o lindo beija-flor voa para trás, e vários fatores fazem com que seja a única ave que faz isso. Em primeiro lugar a articulação de seus ombros é muito flexível e, portanto, pode se movimentar mais livremente do que a de outras aves. A asa, em contrapartida, é pouco flexível, fazendo com que o conjunto se comporte como uma hélice. Esta hélice, aliada a potentes músculos peitorais, faz com que o beija-flor seja capaz de se movimentar em qualquer direção.

Piu, do Barão e do Basquete

Marcos Magrin, que foi chamado de Piu-Piu, resumido depois para Piu, vem do tempo em que fez parte do time de basquetebol do IETC, e depois para o Clube dos Bagres, tudo sob a direção do inesquecível professor Pedroca, ao lado de outros jovens da época, como Hélio Rubens, Totô, Fran, Robertão, Fausto, entre muitos mais. Dali foi comandar o Restaurante Barão, que se tornou ponto de encontro dos mais frequentados, como segue até hoje, agora dirigido por seu filho, que aliás vem fazendo uma oportuna reforma e ampliação. Este o Piu, do Basquete e do Barão, querido amigo.