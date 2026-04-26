Mensagem de Abertura
“O primeiro passo para o fracasso é quando você diz: ‘Depois eu faço’.” (A.D.)
Aniversários
Passando para outra idade hoje, 26, o amigo Sílvio da Rocha Ferreira (Rochinha), Alessandro Macedo, padre Robson Oliveira Pereira e José Carlos Granzote... Amanhã, 27, dona Lourdinha Bittar... Na terça, 28, Maria Odila Lemos de Souza... Na quarta, 29, Renato César Cunha, Toninha Ravagnani, Renê Papacídero, professor Toninho Menezes, Cisso Silva, Jô Ribeiro e Jovassi C. Dias Júnior... Na quinta, 30, médicos Marcelo Pinho Bittar e Arnaldo Sérgio Cerdeira Lima... Na sexta-feira, 1º de maio, Cléria Bittar... E no próximo sábado, 2, Nirley de Souza, Fernando Melo e Oscar Kelner Neto... Abraço a todos.
Empresário e ex-atleta
Foi no aniversário do Santiago Sanches, que reencontrei o amigo José Roberto Dermínio, sempre com a simpática família. José Roberto foi daqueles “dinossauros” do basquete de Franca, entre IETC e Clube dos Bagres. Com o passar do tempo, ficou mesmo como o grande empresário do ramo de materiais de construção, criando a Cenafer. Parabéns, amigo José Roberto, aí na foto com a esposa Silvana, a netinha Maria Luíza, e o Matheus, amigo da família. Muito bom revê-los.
Parabéns, professor!
Além de ótimo advogado, Toninho Menezes se destaca também como competente professor da área jurídica. Com essas credenciais, além de bom comunicador, ele é sempre convidado a participar em algumas reportagens, através da Rádio Difusora, opinando sempre com muito conhecimento. Vamos antecipando nosso abraço pelo novo ciclo de vida esta semana. Bastante feliz com a esposa Rosamélia.
Dicas Práticas
Todo mundo detesta quando o óleo espirra, queimando mãos ou braços. Para evitar isso quando for temperar os bifes, adicione o óleo juntamente com o tempero e nunca na frigideira. Outra dica é salpicar um pouco do sal no fundo da frigideira, antes de acrescentar os alimentos.
O trânsito e seus acidentes
Semana passada recebi no meu programa Show da Manhã, pela Difusora, os oficiais da Polícia Militar de Franca, Capitão Marcel e Capitão Tiago Melo na abordagem do trânsito de Franca, local de seguidos acidentes, muitos com vítimas fatais. Foi um longo tempo analisando os vários motivos, porém no resumo, ficou claro que Franca é muito bem sinalizada, porém falta respeito aos sinais e o abuso de velocidade, entre outras infrações. Uma pena que, com tantos lamentáveis acidentes, muitos ainda continuam abusando.
Tim-Tim
Passando por aqui para cumprimentar o amigo, advogado Ismael Rubens Merlino, que está de idade renovada. Além de acompanhar fielmente meu programa na Difusora, ele também não dispensa uma pescaria nos períodos de relaxamento. Parabéns, e um abraço também à esposa Anita e aos filhos.
Voa para trás
Para quem não sabe, o lindo beija-flor voa para trás, e vários fatores fazem com que seja a única ave que faz isso. Em primeiro lugar a articulação de seus ombros é muito flexível e, portanto, pode se movimentar mais livremente do que a de outras aves. A asa, em contrapartida, é pouco flexível, fazendo com que o conjunto se comporte como uma hélice. Esta hélice, aliada a potentes músculos peitorais, faz com que o beija-flor seja capaz de se movimentar em qualquer direção.
Piu, do Barão e do Basquete
Marcos Magrin, que foi chamado de Piu-Piu, resumido depois para Piu, vem do tempo em que fez parte do time de basquetebol do IETC, e depois para o Clube dos Bagres, tudo sob a direção do inesquecível professor Pedroca, ao lado de outros jovens da época, como Hélio Rubens, Totô, Fran, Robertão, Fausto, entre muitos mais. Dali foi comandar o Restaurante Barão, que se tornou ponto de encontro dos mais frequentados, como segue até hoje, agora dirigido por seu filho, que aliás vem fazendo uma oportuna reforma e ampliação. Este o Piu, do Basquete e do Barão, querido amigo.
Co-Piada
O jovem japinha telefonou para o chefe:
- Sefi, Japa no vai trabaiá hoje, muito doenti. Dô de cabeça, dô na baliga...Japa no vai.
E o patrão:
- Mas Japa, eu preciso muito de você aqui, hoje. Olha, Japa, quando eu fico assim, sabe o que eu faço, eu chamo minha mulher, peço prá ela me fazer uma massagem, depois a gente acaba fazendo sexo, eu melhoro muito e venho trabalhar... por que você não faz o mesmo?”
Umas duas horas depois, o Japa telefona pro patrão e diz:
- Sefi, fizi o que sefi mandô... Já tô bom e vou trabaiá... Ah, bonita sua casa, heim sefi?
Arquivo do Tempo
Esta foto é mesmo um arquivo do tempo. Foi feita lá pelos anos 90, quando esses meninos, que hoje estão com mais de 40 anos, jogavam no campo do Palmeirinhas, e o Zé Mauro orientava a garotada. Meu filho (Juninho) é um deles, é o que aparece em pé, da esquerda para a direita, tendo o Zé Mauro na outra ponta. O primeiro agachado é o Fernando, e não identifiquei mais ninguém, porém vocês podem me ajudar nisso. Boas lembranças.
Mensagem Final
Esta é uma grande verdade: “Não vale de nada estar sempre com os joelhos no chão, se você semeia maldade quando está de pé”.
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