Uma publicação feita dias antes do acidente que matou o adolescente Enzo Emanuel Soares Silva, de 17 anos, em Aramina, trouxe à tona um relato da mãe do jovem, que acabou morrendo na colisão. Na postagem feita na última segunda-feira, 20, em seu perfil em uma rede social, ela havia pedido ajuda para localizar o filho e chegou a pedir que, caso alguém o visse, acionasse a polícia.

Na mensagem, Mary Soares relatou que o adolescente havia saído de casa, não respondia mensagens e estaria com um carro Kadett preto e vermelho, com as chaves quebradas.

"Boa noite a todos. Mais uma vez vim pedir a ajuda de vocês. Meu filho sumiu, não quer estudar e nem fazer nada da vida, não responde mensagens e nem dá notícias. Ele está em um Kadett preto e vermelho e, pelo que me falaram, não pode dirigir."