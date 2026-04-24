Uma publicação feita dias antes do acidente que matou o adolescente Enzo Emanuel Soares Silva, de 17 anos, em Aramina, trouxe à tona um relato da mãe do jovem, que acabou morrendo na colisão. Na postagem feita na última segunda-feira, 20, em seu perfil em uma rede social, ela havia pedido ajuda para localizar o filho e chegou a pedir que, caso alguém o visse, acionasse a polícia.
Na mensagem, Mary Soares relatou que o adolescente havia saído de casa, não respondia mensagens e estaria com um carro Kadett preto e vermelho, com as chaves quebradas.
"Boa noite a todos. Mais uma vez vim pedir a ajuda de vocês. Meu filho sumiu, não quer estudar e nem fazer nada da vida, não responde mensagens e nem dá notícias. Ele está em um Kadett preto e vermelho e, pelo que me falaram, não pode dirigir."
No texto, a mãe demonstrava preocupação com a possibilidade de que algo grave pudesse acontecer e citava, inclusive, receio em relação ao veículo.
"Se alguém ver, pode ligar no 190 antes que algo pior aconteça. Não sei com quem ele está. Ele se chama Enzo Emanuel, tem 17 anos. Desde já agradeço. Ele sempre fica na casa fora ou na Vila Gomes. Gratidão a todos."
A postagem, agora resgatada após a morte do adolescente, ganhou repercussão por mostrar que a família já vivia um cenário de preocupação e que a mãe, de certa forma, temia um desfecho trágico.
Enzo morreu após o grave acidente registrado na noite de quarta-feira, 22, no cruzamento da Avenida Luís Basso com a Rua Augusto Antônio da Silva. Segundo o boletim de ocorrência, o Kadett onde ele estava com outros menores teria cruzado a via e foi atingido por um micro-ônibus que transportava funcionários.
Seis pessoas ficaram feridas. Enzo foi socorrido para a Santa Casa de Igarapava, mas não resistiu. O motorista do micro-ônibus permaneceu no local, prestou socorro e fez o teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool.
A Polícia Civil apura as circunstâncias do acidente. A repercussão do caso aumentou após o relato da mãe, que nas redes sociais havia feito um pedido desesperado para evitar justamente o que acabou acontecendo.
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