Uma mulher foi detida na tarde desta quinta-feira, 23, após esfaquear o marido na rua Irene Rodrigues Pereira, no Jardim Aeroporto III, na região Sul de Franca.

A mulher teria reagido após ser agredida pelo companheiro e o atingiu com um golpe de faca no braço.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender à ocorrência. O homem foi socorrido sem ferimentos graves e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto.