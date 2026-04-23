Uma mulher foi detida na tarde desta quinta-feira, 23, após esfaquear o marido na rua Irene Rodrigues Pereira, no Jardim Aeroporto III, na região Sul de Franca.
A mulher teria reagido após ser agredida pelo companheiro e o atingiu com um golpe de faca no braço.
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender à ocorrência. O homem foi socorrido sem ferimentos graves e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto.
A mulher também foi encaminhada para atendimento médico na unidade e, em seguida, foi levada para a CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde o caso foi apresentado.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas, ao chegar ao local, a vítima já havia sido estabilizada pela equipe de resgate.
As circunstâncias da agressão e a dinâmica do caso serão apuradas pela polícia.
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