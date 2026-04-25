Por diversas vezes, ao assistir a filmes e séries que adaptam obras já conhecidas, fica a sensação de que algo está faltando. E não seria exagero dizer que, na maioria desses casos, são as memórias afetivas que nos impedem de enxergar a obra pelo que ela é. Existe sempre aquele primeiro impacto - o momento em que fomos tocados de verdade, como a boa arte costuma fazer - e que acaba moldando para sempre a forma como revisitamos aquela história. É uma lembrança emocional que não se replica com facilidade.

De certa forma, a minha sensação com Michael passa exatamente por isso. O filme começa na infância de Michael Jackson - um caminho inevitável, já que ali estão as raízes de tudo o que ele viria a se tornar. E também de tudo o que talvez nunca tenha conseguido deixar para trás. Os abusos cometidos por Joe Jackson, aqui potencializados pela atuação segura de Colman Domingo, atravessam a narrativa quase como um eco constante. Em alguns momentos, o filme se permite aprofundar um pouco mais esse trauma, mas, no geral, o tema é tratado com uma cautela que acaba esvaziando parte de seu peso - compreensível, talvez, diante de um longa que claramente mira o fã.

E esse é um ponto importante: Michael parece ter sido feito para quem já conhece tudo. Para quem reconhece as eras do artista pelo contorno do corpo, para quem repete seus vocais quase por instinto. Só que, ao fazer isso, o filme assume que não precisa construir nada - apenas revisitar. E aí mora um problema.