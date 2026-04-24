Quatro lavradores foram presos em flagrante após furtarem café diretamente do pé na Fazenda São Pedro, na rodovia Cândido Portinari, em Pedregulho. O crime foi descoberto após denúncia anônima, que levou a Polícia Militar a intensificar o patrulhamento na região. Os criminosos colheram, venderam e foram presos, o cliente também foi identificado e preso, pois sabia ser produto de crime.
Durante diligências, os policiais localizaram e abordaram três suspeitos, de 20, 21 e 36 anos, que apresentavam sinais compatíveis com a prática do crime. Com um deles, foram encontrados grãos de café. Inicialmente, o trio negou envolvimento, mas acabou confessando após a apresentação de imagens de câmeras de segurança e outras evidências.
Segundo a apuração, os três lavradores agiram em conjunto e com divisão de tarefas. Por volta das 16h, eles foram até a lavoura e realizaram a colheita clandestina de cinco sacas de café ainda nos pés. Em seguida, esconderam o produto e venderam a carga por R$ 110 cada saca, totalizando R$ 550. No mercado oficial, uma saca de café de 60 kg é vendida por cerca de R$ 1.400.
O comprador, um lavrador de 26 anos, também foi localizado. De acordo com a polícia, ele adquiriu, transportou e manteve o café, mesmo sabendo da origem ilícita.
A carga foi recuperada, apreendida e reconhecida pelo representante da fazenda vítima, sendo posteriormente devolvida.
Diante do flagrante, os quatro envolvidos foram presos e encaminhados à delegacia, onde permaneceram à disposição da Justiça. Os três autores do furto vão responder por furto qualificado e associação criminosa, enquanto o comprador responderá por receptação e associação criminosa.
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