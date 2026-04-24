24 de abril de 2026
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COLHERAM E VENDERAM

Lavradores são presos por furtar café; cliente também foi preso

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Café furtado apreendido pela polícia
Café furtado apreendido pela polícia

Quatro lavradores foram presos em flagrante após furtarem café diretamente do pé na Fazenda São Pedro, na rodovia Cândido Portinari, em Pedregulho. O crime foi descoberto após denúncia anônima, que levou a Polícia Militar a intensificar o patrulhamento na região. Os criminosos colheram, venderam e foram presos, o cliente também foi identificado e preso, pois sabia ser produto de crime.

Durante diligências, os policiais localizaram e abordaram três suspeitos, de 20, 21 e 36 anos, que apresentavam sinais compatíveis com a prática do crime. Com um deles, foram encontrados grãos de café. Inicialmente, o trio negou envolvimento, mas acabou confessando após a apresentação de imagens de câmeras de segurança e outras evidências.

Segundo a apuração, os três lavradores agiram em conjunto e com divisão de tarefas. Por volta das 16h, eles foram até a lavoura e realizaram a colheita clandestina de cinco sacas de café ainda nos pés. Em seguida, esconderam o produto e venderam a carga por R$ 110 cada saca, totalizando R$ 550. No mercado oficial, uma saca de café de 60 kg é vendida por cerca de R$ 1.400.

O comprador, um lavrador de 26 anos, também foi localizado. De acordo com a polícia, ele adquiriu, transportou e manteve o café, mesmo sabendo da origem ilícita.

A carga foi recuperada, apreendida e reconhecida pelo representante da fazenda vítima, sendo posteriormente devolvida.

Diante do flagrante, os quatro envolvidos foram presos e encaminhados à delegacia, onde permaneceram à disposição da Justiça. Os três autores do furto vão responder por furto qualificado e associação criminosa, enquanto o comprador responderá por receptação e associação criminosa.

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