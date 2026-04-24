Quatro lavradores foram presos em flagrante após furtarem café diretamente do pé na Fazenda São Pedro, na rodovia Cândido Portinari, em Pedregulho. O crime foi descoberto após denúncia anônima, que levou a Polícia Militar a intensificar o patrulhamento na região. Os criminosos colheram, venderam e foram presos, o cliente também foi identificado e preso, pois sabia ser produto de crime.

Durante diligências, os policiais localizaram e abordaram três suspeitos, de 20, 21 e 36 anos, que apresentavam sinais compatíveis com a prática do crime. Com um deles, foram encontrados grãos de café. Inicialmente, o trio negou envolvimento, mas acabou confessando após a apresentação de imagens de câmeras de segurança e outras evidências.

Segundo a apuração, os três lavradores agiram em conjunto e com divisão de tarefas. Por volta das 16h, eles foram até a lavoura e realizaram a colheita clandestina de cinco sacas de café ainda nos pés. Em seguida, esconderam o produto e venderam a carga por R$ 110 cada saca, totalizando R$ 550. No mercado oficial, uma saca de café de 60 kg é vendida por cerca de R$ 1.400.