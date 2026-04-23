Pai e filho, de 59 e 26 anos, morreram em um acidente na madrugada desta quinta-feira, 23, na MG-428, em Sacramento (MG). A caminhonete em que estavam bateu na traseira de uma carreta que estava parada na rodovia devido a um incêndio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas eram naturais de Araxá (MG) e morreram ainda no local. A caminhonete transportava queijos e seguia no sentido Sacramento–Rifaina quando ocorreu a batida, nas proximidades do quilômetro 102.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a carreta estava parcialmente parada na pista após a carga de sucata pegar fogo, possivelmente devido ao superaquecimento do sistema de freios.