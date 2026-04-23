23 de abril de 2026
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FATALIDADE

Pai e filho morrem em batida entre Rifaina e Sacramento (MG)

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Corpo de Bombeiros
Caminhonete após bater em carreta incendiada em Sacramento (MG)
Caminhonete após bater em carreta incendiada em Sacramento (MG)

Pai e filho, de 59 e 26 anos, morreram em um acidente na madrugada desta quinta-feira, 23, na MG-428, em Sacramento (MG). A caminhonete em que estavam bateu na traseira de uma carreta que estava parada na rodovia devido a um incêndio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas eram naturais de Araxá (MG) e morreram ainda no local. A caminhonete transportava queijos e seguia no sentido Sacramento–Rifaina quando ocorreu a batida, nas proximidades do quilômetro 102.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a carreta estava parcialmente parada na pista após a carga de sucata pegar fogo, possivelmente devido ao superaquecimento do sistema de freios.

Uma equipe da corporação já havia sido acionada para combater o incêndio e seguia para o local quando foi ultrapassada pela caminhonete. Pouco depois, o veículo colidiu na traseira da carreta em chamas.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a carreta estava parcialmente parada na pista após a carga de sucata pegar fogo, possivelmente devido ao superaquecimento do sistema de freios.

Uma equipe da corporação já havia sido acionada para combater o incêndio e seguia para o local quando foi ultrapassada pela caminhonete. Pouco depois, o veículo colidiu na traseira da carreta em chamas.

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