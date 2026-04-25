25 de abril de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
SUSTO NO PASSEIO

Soldado da Polícia Militar salva criança engasgada em circo

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Soldado PM Dayana, no centro da foto, com a criança no colo
Soldado PM Dayana, no centro da foto, com a criança no colo

Uma policial militar salvou uma criança engasgada na noite dessa sexta-feira, 24, em Ituverava, após agir rapidamente durante um momento de folga em um circo.

A soldado Dayana, da Polícia Militar Ambiental, percebeu a movimentação do público, identificou a gravidade da situação e realizou a manobra de Heimlich, conseguindo fazer a vítima voltar a respirar ainda no local.

A policial, que integra a 3ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Ambiental, passeava com o filho quando notou a agitação entre as pessoas. Ao se aproximar, encontrou uma criança quase inconsciente nos braços do pai, enquanto testemunhas informavam que ela estava engasgada.

Sem hesitar, a soldado tomou a criança nos braços e iniciou imediatamente a manobra de Heimlich, técnica utilizada para desobstruir as vias aéreas em casos de engasgamento. A ação rápida e precisa foi determinante para reverter o quadro.

A criança voltou a respirar ainda no local, evitando que o caso evoluísse para uma tragédia.

O 4º Batalhão de Polícia Ambiental destacou a atitude da soldado como exemplar, ressaltando a coragem, o profissionalismo e o espírito público demonstrados, mesmo fora do horário de serviço.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários