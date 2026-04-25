Uma policial militar salvou uma criança engasgada na noite dessa sexta-feira, 24, em Ituverava, após agir rapidamente durante um momento de folga em um circo.

A soldado Dayana, da Polícia Militar Ambiental, percebeu a movimentação do público, identificou a gravidade da situação e realizou a manobra de Heimlich, conseguindo fazer a vítima voltar a respirar ainda no local.

A policial, que integra a 3ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Ambiental, passeava com o filho quando notou a agitação entre as pessoas. Ao se aproximar, encontrou uma criança quase inconsciente nos braços do pai, enquanto testemunhas informavam que ela estava engasgada.