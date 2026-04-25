Uma policial militar salvou uma criança engasgada na noite dessa sexta-feira, 24, em Ituverava, após agir rapidamente durante um momento de folga em um circo.
A soldado Dayana, da Polícia Militar Ambiental, percebeu a movimentação do público, identificou a gravidade da situação e realizou a manobra de Heimlich, conseguindo fazer a vítima voltar a respirar ainda no local.
A policial, que integra a 3ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Ambiental, passeava com o filho quando notou a agitação entre as pessoas. Ao se aproximar, encontrou uma criança quase inconsciente nos braços do pai, enquanto testemunhas informavam que ela estava engasgada.
Sem hesitar, a soldado tomou a criança nos braços e iniciou imediatamente a manobra de Heimlich, técnica utilizada para desobstruir as vias aéreas em casos de engasgamento. A ação rápida e precisa foi determinante para reverter o quadro.
A criança voltou a respirar ainda no local, evitando que o caso evoluísse para uma tragédia.
O 4º Batalhão de Polícia Ambiental destacou a atitude da soldado como exemplar, ressaltando a coragem, o profissionalismo e o espírito público demonstrados, mesmo fora do horário de serviço.
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