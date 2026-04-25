Duas palavras do nosso idioma têm aparecido cada vez mais reunidas e com maior frequência no noticiário, especialmente o policial mas não apenas, quando o assunto é a morte violenta de mulheres por homens. Uma delas é feminicídio; a outra, misoginia. A primeira deriva de junção do latim ‘femina’ (mulher) com o sufixo ‘cilio’ (matar) e designa o assassinato de mulheres por razões da condição de gênero. A segunda tem origem no grego ‘miso’ (odiar) e ‘gyne’ (mulher), e define raiva, desprezo ou preconceito enraizados contra o sexo feminino.

Vamos de início à misoginia. O termo designa um sistema de crenças arraigadas que sustenta a desigualdade de poder entre o masculino e o feminino. No contexto brasileiro, é herdeira de uma formação colonial e patriarcal, onde o corpo feminino foi historicamente tratado como propriedade, objeto de desejo ou ferramenta de reprodução, destituído de autonomia política e social. A aversão ao feminino manifesta-se em diversas camadas que incluem piadas, estereótipos em mídias, discursos de ódio, desqualificação intelectual, imposição de padrões estéticos, resistência à autonomia reprodutiva e até manipulação psicológica que leva a mulher a duvidar de sua própria sanidade.

Já feminicídio é vocábulo que não diz respeito apenas a homicídio comum onde a vítima é mulher; é ato que representa a instância mais extrema da violência de gênero. Ele define o assassinato das vítimas pelo simples fato de serem mulheres, pelo menosprezo do homem assassino à condição feminina ou por um sentimento de posse e controle por parte do agressor. Diferente de um crime passional (expressão hoje em desuso por mascarar a brutalidade do ato), o feminicídio é evitável ou pelo menos deveria sê-lo. Raramente ocorre de forma isolada; costuma ser o desfecho trágico de um ciclo de violências que inclui abusos verbais, psicológicos, físicos, patrimoniais e sexuais. Na maioria dos casos, o autor é alguém do convívio íntimo da vítima, como um parceiro ou ex-parceiro que não aceita o fim do relacionamento ou a autonomia da mulher.