27 de abril de 2026
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NA REGIÃO

Caminhão munck é furtado durante a madrugada em Igarapava

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Caminhão furtado em Igarapava
Caminhão furtado em Igarapava

Um caminhão munck foi furtado na madrugada de sexta-feira, 24, na região do Alto da Vila Marilene, em Igarapava.

De acordo com informações da polícia, o crime ocorreu por volta das 3h10. O veículo levado é um caminhão da marca Volkswagen, de cor branca, com placa EDX6B71.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o caminhão é conduzido pelas ruas da cidade, durante a madrugada.

Ainda segundo relatos, a última informação indica que o veículo teria sido visto nas proximidades do município de Pedregulho.

A Polícia Civil investigará o caso. Informações que possam ajudar na localização do caminhão podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 190 ou 181 (Disque Denúncia).

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