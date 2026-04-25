Um caminhão munck foi furtado na madrugada de sexta-feira, 24, na região do Alto da Vila Marilene, em Igarapava.

De acordo com informações da polícia, o crime ocorreu por volta das 3h10. O veículo levado é um caminhão da marca Volkswagen, de cor branca, com placa EDX6B71.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o caminhão é conduzido pelas ruas da cidade, durante a madrugada.