Franca mantém abertas as inscrições para a segunda fase da 5ª edição do e-Games Franca, campeonato de jogos on-line realizado em parceria com a Sociedade Esportiva Franca e produção da empresa Torneio de Jogos. Os interessados podem se inscrever gratuitamente até o dia 3 de maio, pelo site oficial do evento.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, clicando aqui, com preenchimento de dados pessoais e envio de comprovante de residência atualizado. No próprio link, os organizadores detalham as regras, exigências técnicas e os equipamentos necessários para participação.
Menores de 18 anos precisam ter a inscrição realizada por um responsável legal, que também deve ter conhecimento sobre o jogo escolhido.
A competição é aberta a moradores de Franca e contempla três modalidades: Free Fire, Rocket League e Minecraft. Cada participante poderá competir em apenas um dos jogos.
As disputas classificatórias estão programadas para ocorrer no período noturno, entre os dias 11 e 17 de maio. Já a final desta segunda fase será realizada no dia 22, também de forma on-line.
A terceira fase do campeonato está prevista para acontecer entre julho e agosto. O encerramento do e-Games Franca será com uma final presencial, marcada para o dia 27 de novembro, com premiação aos vencedores.
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