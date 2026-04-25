Franca mantém abertas as inscrições para a segunda fase da 5ª edição do e-Games Franca, campeonato de jogos on-line realizado em parceria com a Sociedade Esportiva Franca e produção da empresa Torneio de Jogos. Os interessados podem se inscrever gratuitamente até o dia 3 de maio, pelo site oficial do evento.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, clicando aqui, com preenchimento de dados pessoais e envio de comprovante de residência atualizado. No próprio link, os organizadores detalham as regras, exigências técnicas e os equipamentos necessários para participação.

Menores de 18 anos precisam ter a inscrição realizada por um responsável legal, que também deve ter conhecimento sobre o jogo escolhido.