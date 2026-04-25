O Ciênciamóvel, museu itinerante de Franca, segue com o cronograma de visitas às escolas e estará na Emeb “Luzinete Cortez Balieiro”, no Jardim Palestina, após passagem no último dia 22 e com novas atividades previstas para os dias 28 e 29 de abril. A iniciativa leva experimentos, exposições e palestras diretamente aos alunos, promovendo o ensino prático de ciência.

Na unidade escolar, o caminhão equipado com materiais didáticos oferece uma série de conteúdos voltados à aprendizagem científica. Entre os temas abordados neste semestre estão DNA, vírus, estrutura do corpo humano, mosquito da dengue, fases da gestação, pirâmide alimentar, célula vegetal e animal, além do uso de microscópios e estudos sobre animais vertebrados e invertebrados.

Os atendimentos são conduzidos por professores especialistas, que adaptam as explicações conforme a faixa etária dos estudantes. A proposta é garantir que cada grupo compreenda os conteúdos de forma acessível e alinhada ao seu nível de ensino.