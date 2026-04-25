O Ciênciamóvel, museu itinerante de Franca, segue com o cronograma de visitas às escolas e estará na Emeb “Luzinete Cortez Balieiro”, no Jardim Palestina, após passagem no último dia 22 e com novas atividades previstas para os dias 28 e 29 de abril. A iniciativa leva experimentos, exposições e palestras diretamente aos alunos, promovendo o ensino prático de ciência.
Na unidade escolar, o caminhão equipado com materiais didáticos oferece uma série de conteúdos voltados à aprendizagem científica. Entre os temas abordados neste semestre estão DNA, vírus, estrutura do corpo humano, mosquito da dengue, fases da gestação, pirâmide alimentar, célula vegetal e animal, além do uso de microscópios e estudos sobre animais vertebrados e invertebrados.
Os atendimentos são conduzidos por professores especialistas, que adaptam as explicações conforme a faixa etária dos estudantes. A proposta é garantir que cada grupo compreenda os conteúdos de forma acessível e alinhada ao seu nível de ensino.
Criado em 2012, o Ciênciamóvel integra o Espaço de Difusão Científica do município e realiza, em média, 13 mil atendimentos por ano. O projeto também está ligado ao Observatório Astronômico e ao Museu Interativo de Ciências, ambos localizados no Colégio Champagnat, que desenvolvem atividades voltadas à popularização da ciência e da tecnologia.
As visitas, tanto de escolas quanto do público em geral, devem ser agendadas pelos telefones (16) 3706-8490 e 3706-8489.
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