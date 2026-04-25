A vacinação contra gripe em Franca será ampliada a partir da próxima terça-feira, 28, com a imunização de crianças em 82 creches parceiras do município e atendimento domiciliar para pessoas acamadas.
A iniciativa, coordenada pela Vigilância Epidemiológica em parceria com as secretarias de Saúde e Educação, busca aumentar a cobertura vacinal, facilitar o acesso e reduzir casos graves e internações, especialmente entre os grupos prioritários.
A vacinação nas creches atenderá crianças com idade entre 6 meses e 5 anos, 11 meses e 29 dias. O primeiro atendimento ocorrerá no CCI Osiep “Dr. Valeriano Gomes do Nascimento”, no bairro City Petrópolis. Para que a criança receba a dose, é obrigatória a apresentação do termo de autorização assinado pelos pais ou responsáveis, além da carteira de vacinação.
A ação integra a estratégia nacional de imunização e tem como foco ampliar a proteção de um dos públicos mais vulneráveis à Influenza. De acordo com a Secretaria de Saúde, o imunizante é gratuito, seguro e fundamental para evitar complicações da doença.
Além das creches, o município também mantém a vacinação domiciliar para pessoas acamadas que não conseguem se deslocar até uma UBS (Unidade Básica de Saúde) ou pontos de campanha. O atendimento é realizado aos sábados e feriados, mediante agendamento prévio.
Para solicitar a vacinação em casa, um familiar deve procurar a UBS mais próxima e pedir o agendamento. A medida garante que esse público também tenha acesso à imunização, ampliando a proteção coletiva.
A Secretaria reforça que os pais devem ficar atentos ao cronograma enviado pelas unidades escolares para não perder as datas de vacinação nas creches. A ampliação das estratégias visa elevar os índices de cobertura vacinal no município e conter o avanço da gripe.
Waléria Mascarenhas, secretária de Saúde, ressaltou que quanto maior for o número de vacinados, menor será a circulação do vírus, reduzindo a ocorrência de surtos e protegendo, especialmente, os mais vulneráveis. "A vacinação é a forma mais eficaz de prevenir casos graves da doença. A gripe pode parecer simples, mas pode evoluir para complicações sérias, principalmente, em pessoas com a imunidade mais fragilizada", comentou.
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