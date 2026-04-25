A vacinação contra gripe em Franca será ampliada a partir da próxima terça-feira, 28, com a imunização de crianças em 82 creches parceiras do município e atendimento domiciliar para pessoas acamadas.

A iniciativa, coordenada pela Vigilância Epidemiológica em parceria com as secretarias de Saúde e Educação, busca aumentar a cobertura vacinal, facilitar o acesso e reduzir casos graves e internações, especialmente entre os grupos prioritários.

A vacinação nas creches atenderá crianças com idade entre 6 meses e 5 anos, 11 meses e 29 dias. O primeiro atendimento ocorrerá no CCI Osiep “Dr. Valeriano Gomes do Nascimento”, no bairro City Petrópolis. Para que a criança receba a dose, é obrigatória a apresentação do termo de autorização assinado pelos pais ou responsáveis, além da carteira de vacinação.