25 de abril de 2026
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LUTO

Veja o obituário deste sábado em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário deste sábado, 25, em Franca:

Nome: Oswaldo Zanoello
Idade: 92 anos
Local do velório: Municipal de Altinópolis
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Altinópolis
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Neide Costa Cassiano
Idade: 86 anos
Local do velório: São Vicente - Sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Pedregulho 
Horário previsto do sepultamento: 13h

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