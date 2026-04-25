Veja o obituário deste sábado, 25, em Franca:
Nome: Oswaldo Zanoello
Idade: 92 anos
Local do velório: Municipal de Altinópolis
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Altinópolis
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Neide Costa Cassiano
Idade: 86 anos
Local do velório: São Vicente - Sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Pedregulho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.