Veja o obituário deste sábado, 25, em Franca:

Nome: Oswaldo Zanoello

Idade: 92 anos

Local do velório: Municipal de Altinópolis

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Altinópolis

Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Neide Costa Cassiano

Idade: 86 anos

Local do velório: São Vicente - Sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Pedregulho

Horário previsto do sepultamento: 13h