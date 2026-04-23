Um acidente grave foi registrado na noite desta quarta-feira, 22, e terminou com a morte de um adolescente no município de Aramina. A colisão ocorreu por volta das 22h30, no cruzamento da avenida Luís Basso com a rua Augusto Antônio da Silva, e envolveu um carro de passeio e um micro-ônibus.

De acordo com o boletim de ocorrência, o veículo modelo Kadett, ocupado por vários menores de idade, teria cruzado a via repentinamente, momento em que foi atingido pelo micro-ônibus, que trafegava pela avenida. O coletivo pertence a uma empresa de transporte de Ribeirão Preto e levava funcionários, no momento do acidente.

Com o impacto, os ocupantes do carro ficaram feridos, sendo que uma das vítimas chegou a ficar presa às ferragens, exigindo a atuação do Corpo de Bombeiros para o resgate. Ao todo, seis vítimas foram socorridas e encaminhadas para unidades de saúde, sendo três levadas para a Santa Casa de Igarapava e outras três para atendimento em Ituverava.