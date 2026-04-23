Um caso grave de violência doméstica terminou com um homem, caseiro de 44 anos, esfaqueado pelo próprio filho, de 16 anos, na madrugada desta quinta-feira, 23, em um sítio na zona rural de Patrocínio Paulista.

Segundo a Polícia Militar, as equipes foram acionadas para atender uma ocorrência de homem ferido por golpes de faca. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi mobilizado para prestar socorro.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o caseiro, de 44 anos, caído no chão, com muito sangue ao redor. Na residência, estavam a mulher dele, de 35 anos, e o filho do casal.