Franca segue revelando talentos e colocando novos nomes no radar do futebol paulista. Três jovens jogadores da região já têm futuro encaminhado em grandes clubes da capital, reforçando o potencial formador do município e arredores.

Com apenas 10, 12 e 14 anos, os três atletas já deram um passo raro na base do futebol ao assinarem vínculos com Corinthians e Red Bull Bragantino, após trajetórias marcadas por treinos intensos, participação em competições regionais e observação direta de olheiros.

'Filho de peixe, peixinho é'

Nascido em Franca, Davi Zandonaide, de 10 anos, começou a dar os primeiros toques na bola ainda dentro de casa, em Rifaina, onde mora. Sem espaço, improvisava brincadeiras com o irmão mais velho, até iniciar na escolinha de futsal da Prefeitura aos 4 anos.