Um carro com três ocupantes saiu da pista, capotou e foi parar em uma vala de drenagem às margens da rodovia Cândido Portinari, na altura da Vila São Sebastião, em Franca. O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira, 24.
O motorista teria perdido o controle da direção e o Chevrolet Prisma preto capotou antes de descer para a área lateral da rodovia.
Equipes de atendimento foram mobilizadas para a ocorrência, mas, ao chegarem, os ocupantes já haviam sido socorridos.
Durante o atendimento, surgiu ainda outra situação inusitada: a bateria do carro havia desaparecido. A suspeita é de furto após o acidente.
A Polícia Militar Rodoviária acompanhou a ocorrência e o veículo deverá ser removido do local. Um familiar do motorista compareceu ao local do acidente.
Apesar do impacto e do susto, ninguém ficou ferido gravemente.
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