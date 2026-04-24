24 de abril de 2026
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SUSTO

Prisma capota, para em vala e tem bateria furtada na Portinari

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Prisma após capotar e terminar em vala da rodovia Cândido Portinari, em Franca
Prisma após capotar e terminar em vala da rodovia Cândido Portinari, em Franca

Um carro com três ocupantes saiu da pista, capotou e foi parar em uma vala de drenagem às margens da rodovia Cândido Portinari, na altura da Vila São Sebastião, em Franca. O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira, 24.

O motorista teria perdido o controle da direção e o Chevrolet Prisma preto capotou antes de descer para a área lateral da rodovia.

Equipes de atendimento foram mobilizadas para a ocorrência, mas, ao chegarem, os ocupantes já haviam sido socorridos.

Durante o atendimento, surgiu ainda outra situação inusitada: a bateria do carro havia desaparecido. A suspeita é de furto após o acidente.

A Polícia Militar Rodoviária acompanhou a ocorrência e o veículo deverá ser removido do local. Um familiar do motorista compareceu ao local do acidente.

Apesar do impacto e do susto, ninguém ficou ferido gravemente.

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