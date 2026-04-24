Um carro com três ocupantes saiu da pista, capotou e foi parar em uma vala de drenagem às margens da rodovia Cândido Portinari, na altura da Vila São Sebastião, em Franca. O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira, 24.

O motorista teria perdido o controle da direção e o Chevrolet Prisma preto capotou antes de descer para a área lateral da rodovia.

Equipes de atendimento foram mobilizadas para a ocorrência, mas, ao chegarem, os ocupantes já haviam sido socorridos.