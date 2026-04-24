Uma criança de 3 anos ficou ferida no fim da tarde desta sexta-feira, 24, após o carro em que estava ser atingido por um Volkswagen Parati, que teria perdido o freio na avenida São Vicente, em frente ao Clube dos Servidores, no Jardim Samello Woods, na região Sul de Franca.

Segundo o motorista da Parati, ele havia acabado de fazer o retorno na rotatória e, ao acessar a avenida, percebeu que o veículo não respondia à frenagem. Ainda de acordo com o relato, ele chegou a bombear o pedal duas vezes, mas o carro não parou.

Na tentativa de reduzir o impacto, o condutor jogou o veículo em direção ao canteiro central, mas, mesmo com a manobra, atingiu a traseira de um Hyundai HB20 branco.