Uma criança de 3 anos ficou ferida no fim da tarde desta sexta-feira, 24, após o carro em que estava ser atingido por um Volkswagen Parati, que teria perdido o freio na avenida São Vicente, em frente ao Clube dos Servidores, no Jardim Samello Woods, na região Sul de Franca.
Segundo o motorista da Parati, ele havia acabado de fazer o retorno na rotatória e, ao acessar a avenida, percebeu que o veículo não respondia à frenagem. Ainda de acordo com o relato, ele chegou a bombear o pedal duas vezes, mas o carro não parou.
Na tentativa de reduzir o impacto, o condutor jogou o veículo em direção ao canteiro central, mas, mesmo com a manobra, atingiu a traseira de um Hyundai HB20 branco.
Com a batida, a criança, que estava no banco dianteiro do carro atingido, bateu a cabeça. Ela foi socorrida e levada para um hospital particular de Franca, com ferimentos leves.
O trânsito ficou lento na rotatória, no sentido bairro-centro, até a retirada dos veículos. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.
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