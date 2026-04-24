Uma motocicleta foi furtada na noite dessa quinta-feira, 23, na rua Juquiraí, no Jardim Marajoara, em Ituverava, a 75 km de Franca. A ação criminosa, que foi filmada por uma câmera de segurança, durou menos de 30 segundos.
Nas imagens, dois homens chegaram em uma motocicleta e pararam em frente à residência. O garupa desceu, foi até a Honda CB 300 da vítima, que estava estacionada no portão, e, com um objeto, conseguiu destravar o veículo.
Em poucos segundos, o suspeito danificou o miolo de partida, ligou a moto e fugiu, enquanto o comparsa acompanhava a ação em outra motocicleta.
A vítima informou que a motocicleta levada é uma Honda CB 300, de cores azul e prata, placa 7G50, e pede ajuda para localizar o veículo.
O caso deve ser investigado pela Polícia Civil. As imagens das câmeras podem auxiliar na identificação dos suspeitos. Até o fechamento deste texto, ninguém foi preso.
Quem tiver informações pode acionar o 181 ou 190.
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