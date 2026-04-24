24 de abril de 2026
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NA REGIÃO

Ladrões furtam Honda CB 300 em menos de 30 segundos; ASSISTA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Criminosos durante o furto da moto em Ituverava, na região de Franca
Criminosos durante o furto da moto em Ituverava, na região de Franca

Uma motocicleta foi furtada na noite dessa quinta-feira, 23, na rua Juquiraí, no Jardim Marajoara, em Ituverava, a 75 km de Franca. A ação criminosa, que foi filmada por uma câmera de segurança, durou menos de 30 segundos.

Nas imagens, dois homens chegaram em uma motocicleta e pararam em frente à residência. O garupa desceu, foi até a Honda CB 300 da vítima, que estava estacionada no portão, e, com um objeto, conseguiu destravar o veículo.

Em poucos segundos, o suspeito danificou o miolo de partida, ligou a moto e fugiu, enquanto o comparsa acompanhava a ação em outra motocicleta.

A vítima informou que a motocicleta levada é uma Honda CB 300, de cores azul e prata, placa 7G50, e pede ajuda para localizar o veículo.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil. As imagens das câmeras podem auxiliar na identificação dos suspeitos. Até o fechamento deste texto, ninguém foi preso.

Quem tiver informações pode acionar o 181 ou 190.

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