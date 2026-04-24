Uma motocicleta foi furtada na noite dessa quinta-feira, 23, na rua Juquiraí, no Jardim Marajoara, em Ituverava, a 75 km de Franca. A ação criminosa, que foi filmada por uma câmera de segurança, durou menos de 30 segundos.

Nas imagens, dois homens chegaram em uma motocicleta e pararam em frente à residência. O garupa desceu, foi até a Honda CB 300 da vítima, que estava estacionada no portão, e, com um objeto, conseguiu destravar o veículo.

Em poucos segundos, o suspeito danificou o miolo de partida, ligou a moto e fugiu, enquanto o comparsa acompanhava a ação em outra motocicleta.