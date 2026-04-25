O Sesi Franca enfrenta o Botafogo neste sábado, 25, às 20h30, no Ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro, pelo jogo 2 do playoff das oitavas de final do NBB 2025/26.

A equipe paulista, comandada pelo técnico Helinho Garcia, busca abrir vantagem na série melhor de cinco. Os francanos venceram os cariocas no primeiro duelo, no Ginásio "Pedrocão", de forma tranquila: 94 a 68.

Helinho poderá contar com todos os jogadores do elenco, com exceção do ala/armador Zu Júnior, que segue fora devido a uma lesão no dedão do pé. O atleta passou por cirurgia e não viajou para o Rio de Janeiro.