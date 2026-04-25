O Sesi Franca enfrenta o Botafogo neste sábado, 25, às 20h30, no Ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro, pelo jogo 2 do playoff das oitavas de final do NBB 2025/26.
A equipe paulista, comandada pelo técnico Helinho Garcia, busca abrir vantagem na série melhor de cinco. Os francanos venceram os cariocas no primeiro duelo, no Ginásio "Pedrocão", de forma tranquila: 94 a 68.
Helinho poderá contar com todos os jogadores do elenco, com exceção do ala/armador Zu Júnior, que segue fora devido a uma lesão no dedão do pé. O atleta passou por cirurgia e não viajou para o Rio de Janeiro.
O técnico disse que é preciso mostrar a mesma determinação do jogo 1 na casa do rival. “Tivemos uma intensidade muito grande, principalmente no setor defensivo, para que, com a bola na mão, pudéssemos ditar o ritmo e jogar com volume”, afirmou.
Helinho completou que a vitória fora de casa é importante, mesmo com os dois últimos jogos da série, se necessário, sendo em Franca. “Queremos manter esse volume, que acreditamos ser importante, e buscar a vitória no segundo confronto contra a equipe do Botafogo”, finalizou.
O jogo 3 será novamente no Ginásio "Oscar Zelaya", na segunda-feira, 27, às 21h. Os jogos 4 e 5, se necessários, estão agendados para Franca, nos dias 30 de abril e 2 de maio.
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