O adolescente Davhi Wellington Ribeiro Macedo, de 16 anos, diagnosticado com leucemia, precisa urgentemente de doação de sangue em Franca. Internado na Santa Casa da cidade, o jovem necessita da solidariedade imediata de doadores compatíveis com os tipos sanguíneos A positivo (A+) ou O positivo (O+). Mas todos os tipos sanguíneos são bem-vindos.

A luta do jovem contra a doença teve início há cerca de nove meses. Na época, Davhi começou a apresentar sinais de mal-estar constante e precisou buscar ajuda médica para investigar os sintomas.

A confirmação clínica da leucemia aconteceu logo em seguida. O diagnóstico definitivo foi atestado pelos médicos somente após a realização de uma bateria detalhada de exames.