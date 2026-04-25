O adolescente Davhi Wellington Ribeiro Macedo, de 16 anos, diagnosticado com leucemia, precisa urgentemente de doação de sangue em Franca. Internado na Santa Casa da cidade, o jovem necessita da solidariedade imediata de doadores compatíveis com os tipos sanguíneos A positivo (A+) ou O positivo (O+). Mas todos os tipos sanguíneos são bem-vindos.
A luta do jovem contra a doença teve início há cerca de nove meses. Na época, Davhi começou a apresentar sinais de mal-estar constante e precisou buscar ajuda médica para investigar os sintomas.
A confirmação clínica da leucemia aconteceu logo em seguida. O diagnóstico definitivo foi atestado pelos médicos somente após a realização de uma bateria detalhada de exames.
Desde o início da terapia oncológica, o quadro clínico do adolescente tem exigido extrema atenção. Ele se encontra muito debilitado pelos efeitos do tratamento contínuo, tornando o apoio de doadores uma necessidade vital.
Doadores podem se dirigir ao Hemocentro de Franca, na avenida Doutor Hélio Palermo, 4.181, no bairro Recanto do Itambé, informando o nome de Davhi no momento da doação.
Requisitos para doação de sangue
- Idade: entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis);
- Peso: acima de 50 kg;
- Saúde: estar em boas condições de saúde, sem sintomas de gripe, febre ou infecções;
- Alimentação: estar alimentado, evitando comidas gordurosas nas três horas que antecedem a doação;
- Hidratação: beber bastante água antes da doação.
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