Na Capital do Basquete, outros praticantes do esporte de Franca vêm se destacando em campeonatos pelo Brasil, mas na modalidade em cadeira de rodas.
O jovem Pedro Araújo Gomes, de 17 anos, foi convocado pela CBBC (Confederação Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas) para integrar a seleção brasileira sub-23. Já André Cortez, de 39 anos, vem brilhando em diversos campeonatos na categoria livre.
Os dois atletas fazem parte do projeto do Instituto Vida Ativa de Franca, com treinos realizados na Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), de Franca, e também integram o Instituto Paradesporto, em Ribeirão Preto, com treinamentos na Faculdade Moura Lacerda.
Pedro, que foi campeão recentemente do Campeonato Brasileiro Sub-23, recebeu uma boa notícia na última semana. Ele foi convocado para a fase de treinamentos da seleção, da categoria, que será realizada entre 10 e 24 de maio, em Patos de Minas (MG).
O jovem talento, que compete há um ano, conta que descobriu o basquete aos 12 anos. “Antes eu andava de skate. Depois descobri o basquete e nunca mais parei. Nunca me coloquei nenhuma limitação”, disse o atleta, que nasceu com mielomeningocele, má formação na coluna vertebral.
André Cortez, 39 anos, engenheiro, também tem uma história de superação. Ele gostava de jogar futebol, mas sofreu um acidente de trabalho e passou a praticar o basquete em cadeira de rodas. Já tem no currículo dois vice-campeonatos paulistas e um vice-campeonato brasileiro.
O atleta veterano, um dos incentivadores de Pedro, conta que passou a levar o jovem para treinar em Ribeirão e comemora a convocação do colega. “Ele viajou com a gente para o Rio de Janeiro para disputar o Campeonato Brasileiro, o pessoal da CBBC gostou dele e foi convocado para treinar com a seleção brasileira visando futuros campeonatos”, disse André.
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