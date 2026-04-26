Na Capital do Basquete, outros praticantes do esporte de Franca vêm se destacando em campeonatos pelo Brasil, mas na modalidade em cadeira de rodas.

O jovem Pedro Araújo Gomes, de 17 anos, foi convocado pela CBBC (Confederação Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas) para integrar a seleção brasileira sub-23. Já André Cortez, de 39 anos, vem brilhando em diversos campeonatos na categoria livre.

Os dois atletas fazem parte do projeto do Instituto Vida Ativa de Franca, com treinos realizados na Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), de Franca, e também integram o Instituto Paradesporto, em Ribeirão Preto, com treinamentos na Faculdade Moura Lacerda.