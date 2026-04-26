Em Franca, sair de casa para trabalhar ou passear pode estar mais parecido com iniciar uma missão no famoso jogo GTA do que simplesmente seguir o trajeto do dia a dia. Pelo menos é assim que muitos moradores têm definido o trânsito da cidade. Franca registrou até a sexta-feira, 24, 221 acidentes de trânsito, desde o início do ano.
Nas redes sociais, não faltam comparações. A usuária @ivahnascimento comentou: “O trânsito de Franca é tipo GTA em modo hard: você sai de casa só para ir trabalhar… e já entra automaticamente numa missão de sobrevivência.”
Já @simonesouzaengmec reforçou o tom crítico: “Nossa, tira o controle de quem tá jogando GTA em Franca, porque tá difícil. Aqui o jogador tá no modo hard, você sai de casa e nem sabe se volta inteiro.”
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A “brincadeira” viralizou nas redes, mas reflete uma realidade séria. Acidentes de trânsito são registrados com frequência na cidade, em diferentes bairros, envolvendo variados tipos de veículos, entre carros, motos, bicicletas e os próprios pedestes e, muitas vezes, pelas mesmas causas: imprudência e desrespeito às leis.
De acordo com dados do sistema Infosiga 3.0, do Detran, Franca contabiliza 221 acidentes de trânsito entre o início do ano e esta sexta-feira, 24. E o número pode ser ainda maior, já que nem todas as ocorrências são oficialmente registradas.
Entre os principais motivos estão atitudes que parecem saídas diretamente de um jogo, mas que, na vida real, têm consequências graves: avançar o sinal vermelho, desrespeitar o “Pare”, usar o celular ao volante e ignorar regras básicas de segurança.
No universo do GTA, o personagem dirige sem limites, bate, foge, não respeita sinalização e segue “missões” sem se preocupar com o caos ao redor. Em Franca, segundo os próprios moradores, a sensação é de que alguns motoristas estariam fazendo exatamente o mesmo, só que fora da tela.
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