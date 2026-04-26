Em Franca, sair de casa para trabalhar ou passear pode estar mais parecido com iniciar uma missão no famoso jogo GTA do que simplesmente seguir o trajeto do dia a dia. Pelo menos é assim que muitos moradores têm definido o trânsito da cidade. Franca registrou até a sexta-feira, 24, 221 acidentes de trânsito, desde o início do ano.

Nas redes sociais, não faltam comparações. A usuária @ivahnascimento comentou: “O trânsito de Franca é tipo GTA em modo hard: você sai de casa só para ir trabalhar… e já entra automaticamente numa missão de sobrevivência.”

Já @simonesouzaengmec reforçou o tom crítico: “Nossa, tira o controle de quem tá jogando GTA em Franca, porque tá difícil. Aqui o jogador tá no modo hard, você sai de casa e nem sabe se volta inteiro.”