O grupo musical Choronas realiza um show neste domingo, 26, às 17h, com entrada gratuita na Horta do Sesc, localizada na avenida Alonso Y Alonso, 3071, em Franca. A apresentação integra a turnê do recém-lançado sétimo álbum do quarteto, "Alma Feminina", e celebra de forma conjunta os 30 anos de carreira da banda e o Dia Nacional do Choro.

Lançado em março nas plataformas digitais, o novo disco resgata obras de compositoras históricas e apresenta faixas inéditas da nova geração. O projeto propõe um olhar sobre a força do protagonismo feminino na música brasileira.

Ana Claudia, cavaquinista do grupo, destaca que o projeto carrega um forte posicionamento, servindo como um gesto político e um passo firme na caminhada pela igualdade de gênero no cenário musical.