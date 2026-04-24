O grupo musical Choronas realiza um show neste domingo, 26, às 17h, com entrada gratuita na Horta do Sesc, localizada na avenida Alonso Y Alonso, 3071, em Franca. A apresentação integra a turnê do recém-lançado sétimo álbum do quarteto, "Alma Feminina", e celebra de forma conjunta os 30 anos de carreira da banda e o Dia Nacional do Choro.
Lançado em março nas plataformas digitais, o novo disco resgata obras de compositoras históricas e apresenta faixas inéditas da nova geração. O projeto propõe um olhar sobre a força do protagonismo feminino na música brasileira.
Ana Claudia, cavaquinista do grupo, destaca que o projeto carrega um forte posicionamento, servindo como um gesto político e um passo firme na caminhada pela igualdade de gênero no cenário musical.
Durante a apresentação, o público fará um verdadeiro passeio sonoro por ritmos tradicionais, como choro, samba, baião e maxixe. O repertório mescla composições autorais, como “Tempo ao Tempo” e o single “Luminar”, com releituras e homenagens a grandes ícones como Chiquinha Gonzaga, Dona Ivone Lara, Pixinguinha, Adoniran Barbosa e Waldir Azevedo.
O novo trabalho conta com a direção musical e composições de Rosana Bergamasco, além de trazer a violonista francana Claryssa Pádua assinando a produção executiva.
Pioneirismo e resistência
Com três décadas de trajetória marcada pela inovação, o Choronas é formado por Ana Claudia Cesar (cavaquinho), Paola Picherzky (violão 7 cordas), Miriam Cápua (percussão) e Cibele Palópoli (flauta).
O quarteto se consolidou como uma grande referência instrumental no Brasil ao ser pioneiro na formação de um grupo de choro exclusivamente feminino, ampliando ativamente os espaços para as mulheres na arte.
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