26 de abril de 2026
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RELIGIÃO

Pastoral Carcerária celebra missa na Penitenciária de Franca

Por Vera Lúcia Paulino | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Fachada da Penitenciária de Franca, onde os atendidos participaram da celebração
Fachada da Penitenciária de Franca, onde os atendidos participaram da celebração

A Pastoral Carcerária realizou uma missa especial para os encarcerados da Penitenciária de Franca, na manhã da última terça-feira, 21. A celebração foi presidida pelo padre Ovídio José Alves de Andrade, levando fé e esperança a cerca de 40 detentos.

Segundo o sacedorte, a missa foi um momento muito significativa. "A oportunidade que se tem, a gente celebra com muito carinho", disse o padre, explicando que no Natal foi o bispo de Franca, Dom Paulo Roberto Beloto que conduziu a missa e, agora no Tempo Pascal, o próprio padre Ovídio.

O padre afirmou que estar junto das pessoas privadas de liberdade e poder partilhar o Evangelho é uma "bênção muito grande".

Padre Ovídio é responsável pela paróquia Sagrado Coração, no Jardim Paulistano, e fundador da Pastoral do Menor de Franca.

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Comentários

1 Comentários

  • ira 2 dias atrás
    muito lindo, uma missa, pode mudar o rumo da vida da pessoa,. que ali esta,cumprindo uma pena,