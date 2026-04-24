A Pastoral Carcerária realizou uma missa especial para os encarcerados da Penitenciária de Franca, na manhã da última terça-feira, 21. A celebração foi presidida pelo padre Ovídio José Alves de Andrade, levando fé e esperança a cerca de 40 detentos.
Segundo o sacedorte, a missa foi um momento muito significativa. "A oportunidade que se tem, a gente celebra com muito carinho", disse o padre, explicando que no Natal foi o bispo de Franca, Dom Paulo Roberto Beloto que conduziu a missa e, agora no Tempo Pascal, o próprio padre Ovídio.
O padre afirmou que estar junto das pessoas privadas de liberdade e poder partilhar o Evangelho é uma "bênção muito grande".
Padre Ovídio é responsável pela paróquia Sagrado Coração, no Jardim Paulistano, e fundador da Pastoral do Menor de Franca.
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Comentários
1 Comentários
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ira 2 dias atrásmuito lindo, uma missa, pode mudar o rumo da vida da pessoa,. que ali esta,cumprindo uma pena,