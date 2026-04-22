Moradores do Jardim Piratininga, em Franca, estão indignados com a permanência de vestígios de um provável crime, em uma área de mata do bairro. No local, onde um corpo foi encontrado há cerca de um mês. Faixas de isolamento e roupas que estavam com a vítima ainda permanecem na área, causando desconforto a quem passa pelo local.

O corpo era de Lazinho Teodoro Cintra, de 68 anos, que estava desaparecido desde o dia 15 de março. Ele foi localizado na terça-feira, 24, em uma área de preservação, e a identificação ocorreu na quinta-feira, 26, da mesma semana.

Segundo relatos de moradores, além das faixas utilizadas para preservar a cena, as roupas da vítima foram deixadas penduradas em um galho de árvore, próximas ao ponto onde o corpo foi encontrado.