Moradores do Jardim Piratininga, em Franca, estão indignados com a permanência de vestígios de um provável crime, em uma área de mata do bairro. No local, onde um corpo foi encontrado há cerca de um mês. Faixas de isolamento e roupas que estavam com a vítima ainda permanecem na área, causando desconforto a quem passa pelo local.
O corpo era de Lazinho Teodoro Cintra, de 68 anos, que estava desaparecido desde o dia 15 de março. Ele foi localizado na terça-feira, 24, em uma área de preservação, e a identificação ocorreu na quinta-feira, 26, da mesma semana.
Segundo relatos de moradores, além das faixas utilizadas para preservar a cena, as roupas da vítima foram deixadas penduradas em um galho de árvore, próximas ao ponto onde o corpo foi encontrado.
“É triste, mas é muito ruim. Aquela morte do moço encontrado no Piratininga… A fita continua lá, as roupas também penduradas na árvore. É muito triste, muito ruim a gente passar e ver isso”, relatou Janete Azarias, moradora do bairro.
A área é bastante frequentada pela população, já que há uma pista de caminhada que contorna a mata, utilizada diariamente por pessoas que praticam exercícios físicos. O cenário tem gerado, além de incômodo, sensação de insegurança.
A equipe de reportagem esteve no local e confirmou a situação. As faixas ainda delimitam a área e as roupas permanecem visíveis, penduradas em uma árvore.
Procurada, a Prefeitura informou, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, que a área passa por limpeza periódica e que um novo serviço já está programado para o início do mês de maio.
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