Franca ampliou o projeto de Educação Alimentar na rede municipal. Os encontros presenciais ocorrem nas escolas durante as REP (Reuniões de Estudos Pedagógicos), das 17h25 às 18h55. A estratégia busca garantir alta adesão e integrar a comunidade escolar.

Com o tema “Hábitos saudáveis dentro e fora da escola”, a ação é conduzida pelo Setor de Nutrição da Prefeitura. A dinâmica supera a abordagem teórica, oferecendo momentos de diálogo, orientações práticas e espaço para tirar dúvidas com os responsáveis.

O objetivo principal é transformar o cotidiano dos alunos, facilitando a incorporação de uma rotina mais nutritiva em casa. A iniciativa também ajuda os pais a entenderem o impacto do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) no desenvolvimento dos filhos.