Franca ampliou o projeto de Educação Alimentar na rede municipal. Os encontros presenciais ocorrem nas escolas durante as REP (Reuniões de Estudos Pedagógicos), das 17h25 às 18h55. A estratégia busca garantir alta adesão e integrar a comunidade escolar.
Com o tema “Hábitos saudáveis dentro e fora da escola”, a ação é conduzida pelo Setor de Nutrição da Prefeitura. A dinâmica supera a abordagem teórica, oferecendo momentos de diálogo, orientações práticas e espaço para tirar dúvidas com os responsáveis.
O objetivo principal é transformar o cotidiano dos alunos, facilitando a incorporação de uma rotina mais nutritiva em casa. A iniciativa também ajuda os pais a entenderem o impacto do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) no desenvolvimento dos filhos.
As primeiras escolas a receberem o projeto foram as EMEBs “Prof. Aldo Prata”, “Prof.ª Ana Rosa de Lima Barbosa”, “Prof.ª Sueli Contini Marques” e a “EMEI Prof.ª Izaura Cunha Nunes”. No dia 30 de abril, a ação chega às EMEBs “Prof.ª Valéria Teresa Spessoto F. Penna” e “Prof.ª Maria Ângela David Henrique dos Santos”.
Em maio, o cronograma avança para novas unidades. No dia 7, participam as EMEBs “Prof.ª Maria Brizabela Bruxellas Zinader” e “Prof. Mitermair Alves Barbosa”. Na semana seguinte, dia 14, os encontros ocorrem na EMEB “Dr. Valeriano Gomes do Nascimento (CAIC)” e EMEB “Prof.ª Olívia Corrêa Costa”.
A programação do próximo mês se encerra com ações nas EMEBs “Prof. Florestan Fernandes” e “Rev. Prof. Nicanor Xavier da Cunha” (dia 21), seguidas pela EMEI “Prof. Sabino Loureiro” e EMEB “Prof.ª Odette do Nascimento” (dia 28).
O projeto seguirá ativo ao longo dos próximos meses.
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