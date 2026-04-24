O craque francano Estêvão, meia-atacante do Chelsea e da seleção brasileira, comemora 19 anos nesta sexta-feira, 24. Há quase um ano, ele se apresentava ao clube inglês, realizando o sonho de jogar na Europa, em uma das ligas mais importantes do futebol mundial.

Agora, o jovem atleta francano celebra seu aniversário correndo contra o tempo para se recuperar e defender a seleção brasileira na Copa do Mundo, em junho. Ele está com lesão grau 4 na coxa direita e pode ficar três meses sem jogar. A lista final de Carlo Ancelotti será divulgada em 18 de maio.

O jogador, ativo nas redes sociais, não postou nada sobre a lesão e segue em silêncio desde o diagnóstico, na última quarta-feira, 22. A CBF e o técnico Ancelotti também ainda não se manifestaram sobre o caso.