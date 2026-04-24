O craque francano Estêvão, meia-atacante do Chelsea e da seleção brasileira, comemora 19 anos nesta sexta-feira, 24. Há quase um ano, ele se apresentava ao clube inglês, realizando o sonho de jogar na Europa, em uma das ligas mais importantes do futebol mundial.
Agora, o jovem atleta francano celebra seu aniversário correndo contra o tempo para se recuperar e defender a seleção brasileira na Copa do Mundo, em junho. Ele está com lesão grau 4 na coxa direita e pode ficar três meses sem jogar. A lista final de Carlo Ancelotti será divulgada em 18 de maio.
O jogador, ativo nas redes sociais, não postou nada sobre a lesão e segue em silêncio desde o diagnóstico, na última quarta-feira, 22. A CBF e o técnico Ancelotti também ainda não se manifestaram sobre o caso.
Mesmo assim, o Chelsea fez uma postagem em sua página oficial com uma foto de Estêvão em comemoração à data. Na imagem, o craque aparece com o uniforme dos Blues segurando a bandeira do Brasil.
Ao fundo, os escritos: “Nascido em Franca, começou no Cruzeiro, brilhou no Palmeiras... ‘Messinho’, puro talento”. A publicação ainda traz a frase dita pelo jogador em sua apresentação: “Eu quero fazer história no Chelsea”.
Na legenda, o clube inglês escreveu: “Feliz aniversário pro nosso craque, Estêvão”. O próprio jogador curtiu a publicação. Em outro post, o Chelsea mostrou lances e gols do atleta com a frase: “Nosso Star Boy”.
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