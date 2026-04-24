Um empresário teve sua loja de ferragens furtada em dois dias consecutivos na rua Diogo Feijó, no bairro Estação, em Franca. As invasões aconteceram nas madrugadas de quarta-feira, 22, e quinta-feira, 23, sendo que, no segundo dia, os criminosos voltaram ainda mais preparados, com um carrinho de mão, para levar uma quantidade maior de produtos.

No primeiro furto, dois homens chegaram ao local de bicicleta e arrombaram a porta de rolagem da empresa após forçá-la. Em seguida, invadiram o estabelecimento e furtaram diversas peças antes de fugirem.

Já na madrugada do dia seguinte, os mesmos suspeitos retornaram acompanhados de um terceiro homem, desta vez utilizando um carrinho de mão para facilitar o transporte dos itens. Novamente, eles arrombaram a porta da loja. Enquanto dois entravam para separar os produtos, o terceiro permanecia do lado de fora, recebendo a mercadoria e colocando-a no carrinho.