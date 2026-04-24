Um motorista de um Honda Civic preto causou um acidente de trânsito e fugiu do local sem prestar socorro na tarde desta sexta-feira, 24, na avenida Eliza Verzola Gosuen, na Vila Santa Cruz, em Franca.
Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da colisão. Os dois veículos seguiam pela avenida quando o Honda Civic, que trafegava no sentido da avenida Chafic Facury, tentou acessar a rua Miguel Elias em alta velocidade e cruzou a frente de um Ford Escort que vinha no sentido contrário, pela preferencial.
Com o impacto, houve danos materiais no Escort. Apesar do susto, o motorista não ficou ferido.
Ainda segundo testemunhas, a roda do Civic chegou a travar no momento da batida, mas o condutor acelerou e deixou o local “cantando pneu”, fugindo sem prestar qualquer tipo de ajuda ou esclarecimento.
Um boletim de ocorrência foi registrado, e as imagens das câmeras já estão com a polícia. Até o fechamento deste texto, o motorista responsável pelo acidente não foi identificado.
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