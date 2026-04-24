Um motorista de um Honda Civic preto causou um acidente de trânsito e fugiu do local sem prestar socorro na tarde desta sexta-feira, 24, na avenida Eliza Verzola Gosuen, na Vila Santa Cruz, em Franca.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da colisão. Os dois veículos seguiam pela avenida quando o Honda Civic, que trafegava no sentido da avenida Chafic Facury, tentou acessar a rua Miguel Elias em alta velocidade e cruzou a frente de um Ford Escort que vinha no sentido contrário, pela preferencial.

Com o impacto, houve danos materiais no Escort. Apesar do susto, o motorista não ficou ferido.