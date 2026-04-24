24 de abril de 2026
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VEJA

Motorista causa acidente e foge sem prestar socorro na Santa Cruz

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Câmera de segurança
Honda Civic antes de bater em Ford Escort na Vila Santa Cruz, em Franca
Honda Civic antes de bater em Ford Escort na Vila Santa Cruz, em Franca

Um motorista de um Honda Civic preto causou um acidente de trânsito e fugiu do local sem prestar socorro na tarde desta sexta-feira, 24, na avenida Eliza Verzola Gosuen, na Vila Santa Cruz, em Franca.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da colisão. Os dois veículos seguiam pela avenida quando o Honda Civic, que trafegava no sentido da avenida Chafic Facury, tentou acessar a rua Miguel Elias em alta velocidade e cruzou a frente de um Ford Escort que vinha no sentido contrário, pela preferencial.

Com o impacto, houve danos materiais no Escort. Apesar do susto, o motorista não ficou ferido.

Ainda segundo testemunhas, a roda do Civic chegou a travar no momento da batida, mas o condutor acelerou e deixou o local “cantando pneu”, fugindo sem prestar qualquer tipo de ajuda ou esclarecimento.

Um boletim de ocorrência foi registrado, e as imagens das câmeras já estão com a polícia. Até o fechamento deste texto, o motorista responsável pelo acidente não foi identificado.

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