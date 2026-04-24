A Casa da Cultura e do Artista Francano “Abdias do Nascimento” recebe a exposição “Terra Vermelha - Do Interior para o Interior”, que propõe um diálogo entre a cultura caipira e o hip-hop. A mostra apresenta ao público o conceito de “Regional Beat”, movimento que busca integrar diferentes linguagens e expressões culturais do interior paulista.
Com entrada gratuita, a visitação pode ser feita até o dia 30 de abril, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.
A exposição tem gestão de produção de Elisa Teodoro do Nascimento e conta com coordenação e criação expográfica de Gustavo Pasti e Lara Monteiro. Ao lado de Isa do Rosário, os artistas também assinam a produção das obras. O projeto é inspirado na trajetória do artista francano Vinícius Comparini, conhecido como Matuto S.A., músico e pesquisador, além de um dos fundadores do movimento.
A proposta percorre elementos que vão da viola caipira ao hip-hop, destacando a importância histórica e simbólica da cultura do interior. A mostra valoriza tradições, saberes ancestrais e formas de resistência cultural que ajudam a construir a identidade local.
O espaço reúne objetos e instalações que remetem à vida no interior, criando conexões entre o ambiente rural e urbano. A curadoria enfatiza a relação entre música, arte e resistência, ampliando o olhar sobre o significado de ser caipira nos dias atuais.
A iniciativa faz parte das ações de contrapartida do projeto contemplado pelo Programa de Ação Cultural (ProAC), da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo.
A Casa da Cultura de Franca está localizada na rua Oscar Brasilino dos Santos, 1.531, no Centro, em frente à praça “Carlos Pacheco”.
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