A Casa da Cultura e do Artista Francano “Abdias do Nascimento” recebe a exposição “Terra Vermelha - Do Interior para o Interior”, que propõe um diálogo entre a cultura caipira e o hip-hop. A mostra apresenta ao público o conceito de “Regional Beat”, movimento que busca integrar diferentes linguagens e expressões culturais do interior paulista.

Com entrada gratuita, a visitação pode ser feita até o dia 30 de abril, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

A exposição tem gestão de produção de Elisa Teodoro do Nascimento e conta com coordenação e criação expográfica de Gustavo Pasti e Lara Monteiro. Ao lado de Isa do Rosário, os artistas também assinam a produção das obras. O projeto é inspirado na trajetória do artista francano Vinícius Comparini, conhecido como Matuto S.A., músico e pesquisador, além de um dos fundadores do movimento.