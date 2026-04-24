24 de abril de 2026
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EM FRANCA

Casa da Cultura tem exposição que une cultura caipira e hip-hop

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Casa da Cultura de Franca, localizada na rua Oscar Brasilino dos Santos, 1.531, no Centro
Casa da Cultura de Franca, localizada na rua Oscar Brasilino dos Santos, 1.531, no Centro

A Casa da Cultura e do Artista Francano “Abdias do Nascimento” recebe a exposição “Terra Vermelha - Do Interior para o Interior”, que propõe um diálogo entre a cultura caipira e o hip-hop. A mostra apresenta ao público o conceito de “Regional Beat”, movimento que busca integrar diferentes linguagens e expressões culturais do interior paulista.

Com entrada gratuita, a visitação pode ser feita até o dia 30 de abril, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

A exposição tem gestão de produção de Elisa Teodoro do Nascimento e conta com coordenação e criação expográfica de Gustavo Pasti e Lara Monteiro. Ao lado de Isa do Rosário, os artistas também assinam a produção das obras. O projeto é inspirado na trajetória do artista francano Vinícius Comparini, conhecido como Matuto S.A., músico e pesquisador, além de um dos fundadores do movimento.

A proposta percorre elementos que vão da viola caipira ao hip-hop, destacando a importância histórica e simbólica da cultura do interior. A mostra valoriza tradições, saberes ancestrais e formas de resistência cultural que ajudam a construir a identidade local.

O espaço reúne objetos e instalações que remetem à vida no interior, criando conexões entre o ambiente rural e urbano. A curadoria enfatiza a relação entre música, arte e resistência, ampliando o olhar sobre o significado de ser caipira nos dias atuais.

A iniciativa faz parte das ações de contrapartida do projeto contemplado pelo Programa de Ação Cultural (ProAC), da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo.

A Casa da Cultura de Franca está localizada na rua Oscar Brasilino dos Santos, 1.531, no Centro, em frente à praça “Carlos Pacheco”.

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