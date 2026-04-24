24 de abril de 2026
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ELEIÇÃO 2024

Após recontagem de votos, Pedregulho conhece novos vereadores

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Fabrício do Pesponto, Pastor Daniel, Maninho do Alto Porã e Leandro Amado
Fabrício do Pesponto, Pastor Daniel, Maninho do Alto Porã e Leandro Amado

A Câmara Municipal de Pedregulho, a 40 km de Franca, já conta com quatro novos vereadores. Os nomes foram definidos após o reprocessamento do resultado da eleição de 2024. De acordo com a Justiça Eleitoral, os partidos MDB e PSB cometeram fraude na cota de gênero, com candidaturas fictícias.

Nessa quinta-feira, 23, a 155ª Zona Eleitoral do município realizou a recontagem dos votos, definindo os novos parlamentares. Os nomes são Leandro Amado (PL), com 226 votos; Fabrício do Pesponto (PSD), com 178; Pastor Luís Daniel (União), 174 votos; e Maninho do Alto Porã (PP), com 162 votos.

Os vereadores cassados, que deixaram os cargos são: Carlos Henrique Moreno (Ká do Esporte); Leonardo Coelho de Almeida (Léo do Zezinho Galego) e Lucas Lacerda (Lucas Carioca), esses do MDB; e Cristiano Alves (Cristian Bike), do PSB.

As candidatas envolvidas na fraude para cumprir a obrigatoriedade de 30% na cota de gênero, Ivone Gonçalves de Araújo (MDB) e Ângela Maria Ferreira (PSB), foram declaradas inelegíveis por 8 anos.

A Câmara de Pedregulho conta com 11 parlamentares.

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