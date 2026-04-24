A previsão do tempo para os próximos dias em Franca apontam para um fim de semana com predomínio de sol e aumento de nuvens, sem expectativa de chuva. Os dados são da Climatempo.

Nesta sexta-feira, 24, o dia será de sol, com aumento de nuvens durante a tarde. O céu deve permanecer com bastante nebulosidade, mas não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 17°C e 28°C, com umidade relativa do ar em torno de 85%.

No sábado, 25, o sol aparece entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado ao longo do dia. As temperaturas devem variar entre 17°C e 29°C.