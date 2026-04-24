A previsão do tempo para os próximos dias em Franca apontam para um fim de semana com predomínio de sol e aumento de nuvens, sem expectativa de chuva. Os dados são da Climatempo.
Nesta sexta-feira, 24, o dia será de sol, com aumento de nuvens durante a tarde. O céu deve permanecer com bastante nebulosidade, mas não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 17°C e 28°C, com umidade relativa do ar em torno de 85%.
No sábado, 25, o sol aparece entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado ao longo do dia. As temperaturas devem variar entre 17°C e 29°C.
Já no domingo, 26, o tempo segue firme, com sol pela manhã e aumento de nuvens a partir da tarde. Não há previsão de chuva. Os termômetros devem marcar mínima de 16°C e máxima de 30°C.
E na segunda feira, 27, mais nuvens devem aparecer durante o dia, mas se dissipando à noite.
Máxima de 31°C e mínima de 18°C.
A tendência é de estabilidade e temperaturas agradáveis na região. A indicação de qualidade do ar é boa, mas recomenda-se atenção com a hidratação.
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