O Sesi Franca superou um quadro de virose que atingiu parte do elenco e viajou na tarde dessa quinta-feira, 23, completo para os dois jogos contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, pelas oitavas de final do NBB (Novo Basquete Brasil).

Os confrontos serão no ginásio Oscar Zelaya, neste sábado, 25, às 20h30, e na segunda-feira, 27, às 21h. O time francano lidera a série melhor de cinco por 1 a 0, ao vencer o jogo 1 em casa por 94 a 68.

Jogadores e membros da comissão técnica já estão totalmente recuperados após apresentarem sintomas de virose logo depois do jogo contra o Boca Juniors, no último sábado, 18, na Argentina, pela final da Champions League.