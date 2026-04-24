O Sesi Franca superou um quadro de virose que atingiu parte do elenco e viajou na tarde dessa quinta-feira, 23, completo para os dois jogos contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, pelas oitavas de final do NBB (Novo Basquete Brasil).
Os confrontos serão no ginásio Oscar Zelaya, neste sábado, 25, às 20h30, e na segunda-feira, 27, às 21h. O time francano lidera a série melhor de cinco por 1 a 0, ao vencer o jogo 1 em casa por 94 a 68.
Jogadores e membros da comissão técnica já estão totalmente recuperados após apresentarem sintomas de virose logo depois do jogo contra o Boca Juniors, no último sábado, 18, na Argentina, pela final da Champions League.
“Logo depois do jogo da final, no dia do retorno, membros da comissão técnica e alguns atletas tiveram um quadro clínico mais extenso e outros com casos mais brandos. Quadro típico de gastroenterite viral: náuseas, vômitos, dores no corpo, febre e diarreia”, explicou o médico do clube, Anderson Nascimento.
Os jogadores que apresentaram sintomas de virose, cada um com um grau diferente, foram David Jackson, Felício e Lucas Dias, além dos membros da comissão técnica: Laís Prado (nutricionista), Rodrigo Salomão (psicólogo), Guilherme Lana (roupeiro), Paulinho Alberto (preparador físico) e Rogerinho Barbosa (fisioterapeuta).
Apenas o pivô Felício desfalcou o time no primeiro jogo contra o Botafogo devido à virose. O ala/armador Georginho ficou de fora por lesão no punho e volta ao time. Já o ala/armador Zu Júnior passou por cirurgia no dedão do pé e desfalca o time há algumas partidas. Ele é a única ausência nos jogos no Rio de Janeiro.
O médico acrescentou que os atletas não precisaram fazer restrição alimentar, mas tiveram atenção especial na dieta nos últimos dias. “A ideia é hidratar bem os atletas, fazer com que se alimentassem com alimentos que ajudassem mais na reposição de perda hídrica e eletrolítica e no controle dos sintomas”.
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