Um caminhão-baú travou completamente o trânsito na manhã desta sexta-feira, 24, no cruzamento das ruas General Osório e Ouvidor Freire, no centro de Franca, após tentar realizar uma conversão em um trecho estreito próximo ao Centro de Saúde "Dona Evangelina Gramini Gomes". O motorista precisou fazer diversas manobras, inclusive de ré, para conseguir liberar a via.

De acordo com informações apuradas no local, o caminhão seguia pela rua Ouvidor Freire e tentava acessar a rua General Osório. No entanto, devido ao tamanho do veículo e à limitação do espaço no cruzamento, a manobra se tornou difícil.

Durante a tentativa de conversão, o caminhão chegou a subir na calçada do Centro de Saúde, o que chamou a atenção de quem passava pelo local. Sem conseguir completar o trajeto de imediato, o motorista precisou realizar várias tentativas, incluindo manobras em marcha à ré, para reposicionar o veículo.