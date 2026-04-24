Um caminhão-baú travou completamente o trânsito na manhã desta sexta-feira, 24, no cruzamento das ruas General Osório e Ouvidor Freire, no centro de Franca, após tentar realizar uma conversão em um trecho estreito próximo ao Centro de Saúde "Dona Evangelina Gramini Gomes". O motorista precisou fazer diversas manobras, inclusive de ré, para conseguir liberar a via.
De acordo com informações apuradas no local, o caminhão seguia pela rua Ouvidor Freire e tentava acessar a rua General Osório. No entanto, devido ao tamanho do veículo e à limitação do espaço no cruzamento, a manobra se tornou difícil.
Durante a tentativa de conversão, o caminhão chegou a subir na calçada do Centro de Saúde, o que chamou a atenção de quem passava pelo local. Sem conseguir completar o trajeto de imediato, o motorista precisou realizar várias tentativas, incluindo manobras em marcha à ré, para reposicionar o veículo.
Enquanto o caminhão ocupava o cruzamento, o trânsito ficou totalmente bloqueado no trecho. Motoristas que passavam pela região tiveram que aguardar, formando fila e causando lentidão nas ruas próximas.
A situação gerou irritação entre condutores, principalmente por se tratar de uma área central com fluxo intenso e ruas mais estreitas, o que dificultou ainda mais a passagem de outros veículos.
Após alguns minutos de manobras, o motorista conseguiu concluir o trajeto e liberar a via. O trânsito começou a fluir novamente entre 9h da manhã, sem registro de acidentes ou feridos.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.