24 de abril de 2026
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PARQUE MOEMA

Dupla é presa por tráfico de drogas na Dom Pedro; tentaram negar

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Laís Bachur/GCN
Polícia Militar encontrou os criminosos, os encaminhou à delegacia e apreendeu as drogas
Polícia Militar encontrou os criminosos, os encaminhou à delegacia e apreendeu as drogas

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas na noite dessa quinta-feira, 23, na avenida Dom Pedro I, no bairro Parque Moema, em Franca. Segundo a Polícia Militar, a dupla estaria comercializando entorpecentes no local e, ao perceber a aproximação das viaturas, tentou fugir. Mesmo após serem abordados com diversas porções de drogas, os suspeitos negaram envolvimento com o tráfico.

A ação foi realizada por equipes da Força Tática da Polícia Militar durante patrulhamento, após denúncia direta informando que dois indivíduos, com características específicas, estariam comercializando entorpecentes na entrada de um corredor. Segundo os policiais, também havia registro anterior pelo Disque-Denúncia envolvendo os mesmos suspeitos.

Com base nas informações, as equipes montaram um cerco no local. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos fugiram pelos fundos, entrando em uma área com uma casa abandonada, momento em que dispensaram duas pochetes pretas.

Os homens, um revisor de 24 anos e um chapeiro de 26 anos, foram alcançados e abordados. Durante a vistoria nas pochetes, os policiais encontraram porções de maconha, pinos com cocaína, pedras de crack e uma quantia em dinheiro.

Apesar de negarem envolvimento com o tráfico, os policiais relataram ter presenciado o momento em que os suspeitos dispensaram os objetos com as drogas antes da abordagem.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante. Os dois foram encaminhados ao Plantão Policial, onde a autoridade policial ratificou a prisão. Em seguida, eles foram levados para a unidade prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

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