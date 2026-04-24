Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas na noite dessa quinta-feira, 23, na avenida Dom Pedro I, no bairro Parque Moema, em Franca. Segundo a Polícia Militar, a dupla estaria comercializando entorpecentes no local e, ao perceber a aproximação das viaturas, tentou fugir. Mesmo após serem abordados com diversas porções de drogas, os suspeitos negaram envolvimento com o tráfico.

A ação foi realizada por equipes da Força Tática da Polícia Militar durante patrulhamento, após denúncia direta informando que dois indivíduos, com características específicas, estariam comercializando entorpecentes na entrada de um corredor. Segundo os policiais, também havia registro anterior pelo Disque-Denúncia envolvendo os mesmos suspeitos.

Com base nas informações, as equipes montaram um cerco no local. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos fugiram pelos fundos, entrando em uma área com uma casa abandonada, momento em que dispensaram duas pochetes pretas.