Uma adolescente de 17 anos ficou ferida na manhã desta sexta-feira, 24, após um acidente de trânsito, pela rua Abílio Coutinho no bairro São Joaquim, em Franca. Ela estava na garupa da moto que bateu na traseira de um carro que estaria estacionando. A culpa do acidente será investigada.
A motocicleta seguia pela rua Abílio Coutinho, no mesmo sentido de um carro, quando ocorreu a colisão. Segundo o motorista do Volkswagen Virtus, ele teria sinalizado que iria estacionar. O motociclista que vinha logo atrás não conseguiu frear a tempo e acabou batendo na traseira do carro.
Com o impacto, a adolescente sofreu ferimentos leves, com escoriações no cotovelo e no pé esquerdo.
Equipes de socorro foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos ainda no local. Em seguida, a vítima foi encaminhada ao Pronto-socorro “Dr. Álvaro Azzuz”, onde recebeu atendimento médico. O estado de saúde dela é estável.
As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.