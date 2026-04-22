As duas vítimas mortas a facadas durante uma briga em um bar no bairro João Vacaro, em Guaíra, a cerca de 110 km de Franca, na noite desta terça-feira, 21, foram identificadas como José da Matta Neto, de 35 anos, e Vantuil Santos da Silva, de 42 anos, proprietário do estabelecimento.
De acordo com as investigações, José era conhecido do autor do crime, o que reforça a versão de que o ataque teria sido motivado por desentendimentos antigos entre eles.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito, Emerson Socorro Neves Alves, de 41 anos, relatou que a confusão começou dentro do bar e, durante a briga, ele teria sido atingido por José, com uma garrafada. Após o episódio, ele deixou o local, foi até sua residência, pegou uma faca e retornou.
Ao voltar, Emerson desferiu golpes contra José da Matta Neto, a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.
Durante o ataque, Vantuil Santos da Silva, dono do bar, tentou intervir para conter a briga, mas também acabou sendo atingido e morreu ainda no local.
Uma terceira pessoa, de 39 anos, ficou ferida e foi socorrida. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.
Depois do crime, o assassino saiu do local e foi embora para sua casa.
A Guarda Civil Municipal localizou o suspeito em sua residência. Ele indicou aos agentes o local onde havia descartado a faca utilizada no crime, que foi apreendida.
O caso foi registrado como duplo homicídio no Plantão Policial de Barretos e segue sob investigação.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.