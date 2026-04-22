As duas vítimas mortas a facadas durante uma briga em um bar no bairro João Vacaro, em Guaíra, a cerca de 110 km de Franca, na noite desta terça-feira, 21, foram identificadas como José da Matta Neto, de 35 anos, e Vantuil Santos da Silva, de 42 anos, proprietário do estabelecimento.

De acordo com as investigações, José era conhecido do autor do crime, o que reforça a versão de que o ataque teria sido motivado por desentendimentos antigos entre eles.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito, Emerson Socorro Neves Alves, de 41 anos, relatou que a confusão começou dentro do bar e, durante a briga, ele teria sido atingido por José, com uma garrafada. Após o episódio, ele deixou o local, foi até sua residência, pegou uma faca e retornou.