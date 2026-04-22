Uma discussão terminou com um homem de 55 anos esfaqueado na noite desta quarta-feira, 22, na rua Virgílio Polo, na Vila São Sebastião, na zona oeste de Franca. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.
Durante o desentendimento, a vítima foi atingida por vários golpes de faca. Após o ataque, o suspeito fugiu do local antes da chegada da polícia.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e encaminharam o homem em estado grave para a Santa Casa de Franca.
A Polícia Militar esteve no local para o registro da ocorrência. O suspeito já foi identificado, mas não havia sido localizado, até a última atualização desta reportagem.
A motivação da discussão e as circunstâncias do crime serão investigadas pela Polícia Civil.
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