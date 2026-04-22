23 de abril de 2026
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VIOLÊNCIA

Homem é socorrido em estado grave após ser esfaqueado em Franca

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Henrique Borges
Policiais militares foram acionados, mas agressor conseguiu fugir
Policiais militares foram acionados, mas agressor conseguiu fugir

Uma discussão terminou com um homem de 55 anos esfaqueado na noite desta quarta-feira, 22, na rua Virgílio Polo, na Vila São Sebastião, na zona oeste de Franca. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

Durante o desentendimento, a vítima foi atingida por vários golpes de faca. Após o ataque, o suspeito fugiu do local antes da chegada da polícia.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e encaminharam o homem em estado grave para a Santa Casa de Franca.

A Polícia Militar esteve no local para o registro da ocorrência. O suspeito já foi identificado, mas não havia sido localizado, até a última atualização desta reportagem.

A motivação da discussão e as circunstâncias do crime serão investigadas pela Polícia Civil.

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