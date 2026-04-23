A Polícia Militar prendeu dois homens por tráfico de drogas e associação ao tráfico na manhã desta quinta-feira, 23, na rua Professor Gonçalo D’Amar Ferreira, no Parque do Horto, em Franca. A ação ocorreu após denúncia de movimentação intensa de venda de entorpecentes nas proximidades de uma UBS (Unidade Básica de Saúde). Os suspeitos foram flagrados com drogas já prontas para comercialização, dinheiro e materiais utilizados no preparo dos entorpecentes.
De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe de rádio patrulhamento se posicionou em um ponto estratégico e conseguiu registrar a movimentação de usuários comprando drogas no local. Um dos compradores foi abordado e, com ele, os policiais encontraram um ependorf de cocaína. O usuário confessou ter adquirido o entorpecente na residência monitorada.
Na sequência, com apoio de outras viaturas, os policiais abordaram um dos suspeitos após novo contato de um usuário com o imóvel. Dentro da casa, outro indivíduo também foi detido. Durante as buscas, foram encontrados diversos ependorfs de cocaína prontos para venda, além de porções de maconha embaladas.
Ainda na residência, os agentes localizaram dinheiro, aparelhos celulares e materiais usados no preparo de drogas. Em uma caixa de pizza, foi encontrada uma substância conhecida como “bucha seca”, utilizada na produção de haxixe.
O Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), com apoio do cão farejador K9 Glock, foi acionado e localizou mais entorpecentes no imóvel.
Ao todo, foram apreendidos 160 gramas de cocaína, 170 gramas de maconha, uma balança de precisão, três celulares e R$ 725,65 em dinheiro, além de recipientes com resquícios de cocaína e ependorfs vazios.
Os dois suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados à Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), onde permaneceram à disposição da Justiça. Já o usuário abordado foi ouvido e liberado.
A Polícia Militar reforça a importância das denúncias anônimas no combate ao tráfico de drogas no município.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.