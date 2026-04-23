A Polícia Militar prendeu dois homens por tráfico de drogas e associação ao tráfico na manhã desta quinta-feira, 23, na rua Professor Gonçalo D’Amar Ferreira, no Parque do Horto, em Franca. A ação ocorreu após denúncia de movimentação intensa de venda de entorpecentes nas proximidades de uma UBS (Unidade Básica de Saúde). Os suspeitos foram flagrados com drogas já prontas para comercialização, dinheiro e materiais utilizados no preparo dos entorpecentes.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe de rádio patrulhamento se posicionou em um ponto estratégico e conseguiu registrar a movimentação de usuários comprando drogas no local. Um dos compradores foi abordado e, com ele, os policiais encontraram um ependorf de cocaína. O usuário confessou ter adquirido o entorpecente na residência monitorada.

Na sequência, com apoio de outras viaturas, os policiais abordaram um dos suspeitos após novo contato de um usuário com o imóvel. Dentro da casa, outro indivíduo também foi detido. Durante as buscas, foram encontrados diversos ependorfs de cocaína prontos para venda, além de porções de maconha embaladas.