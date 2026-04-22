A Justiça determinou, nesta quarta-feira, 22, a revogação da prisão preventiva de Rafael Araldi Moreira, investigado por efetuar disparos contra o empresário Marcelo Rossato e sua esposa, Giovanna Abdalla, de 29 anos, em Franca. A mulher ficou gravemente ferida.
Rafael estava preso desde a madrugada do crime, ocorrido no domingo, 12, após um show da dupla Henrique & Juliano, no Jardim Santa Lúcia. Com a nova decisão, ele foi colocado em liberdade nesta tarde.
A soltura foi concedida após pedido da defesa, com manifestação favorável do Ministério Público. Na decisão, o juiz entendeu que, neste momento, não há elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva.
Entre os pontos considerados estão o fato de o investigado ter acionado a Polícia Militar após a ocorrência, possuir residência fixa e exercer atividade lícita.
O alvará de soltura foi expedido com condições, como o comparecimento obrigatório a todos os atos do processo. Em caso de descumprimento, a prisão preventiva poderá ser novamente decretada.
A decisão também determina a continuidade das investigações, com prioridade na coleta de imagens de câmeras de segurança do local onde começou o desentendimento entre o investigado e as vítimas.
Relembre o caso
A confusão teve início durante o evento, em um camarote. Segundo apurado, houve um desentendimento envolvendo Rafael Araldi Moreira, funcionário da empresa Q2 Ingressos, e outras pessoas presentes.
De acordo com Marcelo Rossato, ele tentou intervir para conter a discussão. Nesse momento, Rafael teria ofendido Giovanna Abdalla, o que agravou a situação. O suspeito acabou sendo retirado do local por seguranças.
Horas depois, já fora do evento, ocorreu o disparo de arma de fogo que atingiu o casal. Giovanna foi baleada e socorrida.
Imagens analisadas indicam que o casal não estava armado no momento da ação.
Rafael, que possui registro como CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), foi detido e levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Franca após o ocorrido.
O caso segue em investigação.
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