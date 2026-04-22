A Justiça determinou, nesta quarta-feira, 22, a revogação da prisão preventiva de Rafael Araldi Moreira, investigado por efetuar disparos contra o empresário Marcelo Rossato e sua esposa, Giovanna Abdalla, de 29 anos, em Franca. A mulher ficou gravemente ferida.

Rafael estava preso desde a madrugada do crime, ocorrido no domingo, 12, após um show da dupla Henrique & Juliano, no Jardim Santa Lúcia. Com a nova decisão, ele foi colocado em liberdade nesta tarde.

A soltura foi concedida após pedido da defesa, com manifestação favorável do Ministério Público. Na decisão, o juiz entendeu que, neste momento, não há elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva.