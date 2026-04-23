Franca inaugurou, nesta quinta-feira, 23, a Escola Municipal do Jardim Adelinha, na região Oeste da cidade. A unidade, denominada “Professora Sônia Menezes Pizzo”, homenageia a colunista Patrícia Pizzo, foi construída para atender cerca de 300 alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, em período integral. Com estrutura moderna, o novo espaço amplia a oferta de ensino público no município.
Com 13 salas de aula e instalada em uma área de 8 mil metros quadrados, a escola está localizada na rua Aparecido Penha Venceslau, 901. Além do Jardim Adelinha, a unidade atende moradores de bairros como São João Batista, Jardim Bonsucesso, Quinta do Oeste, Jardim Palmeiras, Chácaras São Paulo, Residencial Santa Maria, Simões e Parque das Esmeraldas.
A proposta pedagógica inclui período integral até o 3º ano, com oferta de refeições, atividades diversificadas e oficinas no contraturno. Segundo a secretária municipal de Educação, Márcia Gatti, a escola contará com sala de leitura, equipamentos de informática e professores especializados em áreas como Educação Física, Arte, Tecnologia e Inovação.
“O objetivo é acolher as crianças em um espaço estratégico, que já demandava esse tipo de atendimento, oferecendo ensino de qualidade e estrutura completa”, afirmou a secretária.
O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) destacou que esta é a quarta unidade escolar inaugurada apenas em abril. Segundo ele, o investimento reforça o compromisso da gestão com a excelência na educação pública.
“Temos buscado qualidade no ensino. Recebemos prêmios do Ministério da Educação e isso mostra que estamos no caminho certo, formando crianças com mais oportunidades no futuro”, disse.
Comunidade elogia nova unidade
Moradores da região já percebem os impactos positivos da nova escola. A auxiliar Rafaela, de 28 anos, mãe do aluno Anthony, de 9 anos, elogiou a estrutura e o ensino, destacando a evolução do estudante. “Ele evoluiu muito. É apaixonado pela escola e pela comida”, relatou.
O próprio Anthony também demonstrou entusiasmo. Segundo ele, as aulas favoritas são as de Educação Física, principalmente pelo trabalho dos professores da área.
Emoção marca homenagem à patrona
A escola leva o nome de Sônia Menezes Pizzo, conhecida como Patrícia, uma das figuras mais marcantes da comunicação em Franca. Ela atuou como colunista em veículos como o Comércio da Franca, a Rádio Difusora e o Portal GCN/Sampi, além de ter passagens por outros órgãos de comunicação da cidade.
Nascida em 1931, ela construiu uma trajetória de mais de 60 anos no rádio e na televisão, sendo reconhecida por sua atuação pioneira em um período de forte desigualdade de gênero.
Durante a inauguração, a neta da homenageada, também colunista e apresentadora, Camila Pizzo, se emocionou ao falar sobre o significado da homenagem.
“É muito simbólico para a nossa família. Ela sempre amou ensinar e aprender. Ter uma escola com o nome dela é uma forma de manter viva a história e inspirar outras gerações”, afirmou.
Sônia Menezes Pizzo morreu em agosto de 2021, aos 90 anos.
Expansão da rede municipal
Além da escola do Jardim Adelinha, a Prefeitura inaugurou outras três unidades neste mês: a creche “Maria Aparecida Corrêa Borges”, no Jardim Piratininga, com atendimento a 149 crianças; a EMEB “Profa. Nadeide Scarabucci”, na Vila São Sebastião, com 150 alunos; e a EMEB “Wilson Scarabucci”, no bairro São José, com capacidade para 130 estudantes.
O prefeito Alexandre Ferreira também anunciou a construção de uma unidade de ensino na região Sul de Franca. "Hoje, nós já recebemos as obras lá do Zanetti, mais uma creche, um pouco mais de 170 crianças. As crianças já foram selecionadas, nós estamos imobiliando a creche e a gente deve inaugurá-la em breve", finalizou.
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