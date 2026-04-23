Franca inaugurou, nesta quinta-feira, 23, a Escola Municipal do Jardim Adelinha, na região Oeste da cidade. A unidade, denominada “Professora Sônia Menezes Pizzo”, homenageia a colunista Patrícia Pizzo, foi construída para atender cerca de 300 alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, em período integral. Com estrutura moderna, o novo espaço amplia a oferta de ensino público no município.

Com 13 salas de aula e instalada em uma área de 8 mil metros quadrados, a escola está localizada na rua Aparecido Penha Venceslau, 901. Além do Jardim Adelinha, a unidade atende moradores de bairros como São João Batista, Jardim Bonsucesso, Quinta do Oeste, Jardim Palmeiras, Chácaras São Paulo, Residencial Santa Maria, Simões e Parque das Esmeraldas.

A proposta pedagógica inclui período integral até o 3º ano, com oferta de refeições, atividades diversificadas e oficinas no contraturno. Segundo a secretária municipal de Educação, Márcia Gatti, a escola contará com sala de leitura, equipamentos de informática e professores especializados em áreas como Educação Física, Arte, Tecnologia e Inovação.