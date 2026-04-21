O corpo de Nilson de Jesus Fiuza, de 60 anos, será velado nesta quarta-feira, 22, a partir das 8h30, na sala 1 do Cemitério Santo Agostinho, em Franca. O sepultamento está previsto para as 16h, no mesmo local.
Nilson morreu afogado na tarde desta terça-feira, 21, na represa do rio Grande, em Rifaina. Morador de Franca, ele estava no local acompanhado de familiares para uma pescaria, quando entrou na água para mergulhar e não retornou à superfície.
De acordo com informações apuradas pela reportagem, a GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada e mobilizou uma equipe de guarda-vidas, que seguiu até o ponto indicado com o apoio de um jet-ski. Após alguns minutos de buscas e mergulhos, os profissionais conseguiram localizar a vítima já submersa.
Uma ambulância municipal, com médico, também esteve no local, mas Nilson já estava sem vida quando foi retirado da água. A Polícia Militar acompanhou a ocorrência.
A perícia técnica foi acionada para apurar as circunstâncias do caso.
