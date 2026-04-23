24 de abril de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
TIRZEPATIDA

Mulher é presa por vender remédios irregulares para emagrecimento

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Polícia Civil
Produtos apreendidos com mulher durante operação em Barretos, nesta quinta-feira
Produtos apreendidos com mulher durante operação em Barretos, nesta quinta-feira

Uma mulher de 25 anos foi presa em flagrante na manhã desta quinta-feira, 23, em Barretos, suspeita de vender medicamentos irregulares para emagrecimento. A prisão ocorreu durante a Operação Inconfidentes, deflagrada pela Polícia Civil.

Segundo a investigação, a jovem vendia frascos do peptídeo tirzepatida, comercializado com marcas como T.G. e Tirzec, produto de origem estrangeira sem registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e com indícios de entrada ilegal no país.

A operação foi conduzida por equipes da CPJ (Central de Polícia Judiciária), com apoio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e da Dise (Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes), que cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em imóveis ligados à investigada. Durante as diligências, os policiais encontraram diversos frascos do medicamento no bairro Henriqueta, onde ocorreu a prisão.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação teve início após análise de perfis em redes sociais, onde a suspeita exibia grande quantidade do produto, oferecia entregas para todo o Brasil e fazia referência ao código internacional “PY”, em alusão ao Paraguai.

A mulher foi levada para a Central de Polícia Judiciária, autuada em flagrante por falsificação/corrupção de produto terapêutico e contrabando. Depois dos procedimentos, ela foi encaminhada ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

As investigações continuam para apurar a participação de outras pessoas e identificar a cadeia de abastecimento dos produtos.

A Polícia Civil alertou para os riscos do uso de medicamentos sem procedência ou sem autorização sanitária, que podem conter substâncias não testadas, dosagem inadequada e até causar reações graves. Denúncias sobre comércio ilegal podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181 ou em delegacias.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários