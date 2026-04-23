Uma mulher de 25 anos foi presa em flagrante na manhã desta quinta-feira, 23, em Barretos, suspeita de vender medicamentos irregulares para emagrecimento. A prisão ocorreu durante a Operação Inconfidentes, deflagrada pela Polícia Civil.
Segundo a investigação, a jovem vendia frascos do peptídeo tirzepatida, comercializado com marcas como T.G. e Tirzec, produto de origem estrangeira sem registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e com indícios de entrada ilegal no país.
A operação foi conduzida por equipes da CPJ (Central de Polícia Judiciária), com apoio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e da Dise (Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes), que cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em imóveis ligados à investigada. Durante as diligências, os policiais encontraram diversos frascos do medicamento no bairro Henriqueta, onde ocorreu a prisão.
De acordo com a Polícia Civil, a investigação teve início após análise de perfis em redes sociais, onde a suspeita exibia grande quantidade do produto, oferecia entregas para todo o Brasil e fazia referência ao código internacional “PY”, em alusão ao Paraguai.
A mulher foi levada para a Central de Polícia Judiciária, autuada em flagrante por falsificação/corrupção de produto terapêutico e contrabando. Depois dos procedimentos, ela foi encaminhada ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.
As investigações continuam para apurar a participação de outras pessoas e identificar a cadeia de abastecimento dos produtos.
A Polícia Civil alertou para os riscos do uso de medicamentos sem procedência ou sem autorização sanitária, que podem conter substâncias não testadas, dosagem inadequada e até causar reações graves. Denúncias sobre comércio ilegal podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181 ou em delegacias.
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