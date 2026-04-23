Uma mulher de 25 anos foi presa em flagrante na manhã desta quinta-feira, 23, em Barretos, suspeita de vender medicamentos irregulares para emagrecimento. A prisão ocorreu durante a Operação Inconfidentes, deflagrada pela Polícia Civil.

Segundo a investigação, a jovem vendia frascos do peptídeo tirzepatida, comercializado com marcas como T.G. e Tirzec, produto de origem estrangeira sem registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e com indícios de entrada ilegal no país.

A operação foi conduzida por equipes da CPJ (Central de Polícia Judiciária), com apoio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e da Dise (Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes), que cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em imóveis ligados à investigada. Durante as diligências, os policiais encontraram diversos frascos do medicamento no bairro Henriqueta, onde ocorreu a prisão.